Ecco perché Zendaya fa la tennista (di lusso)

Dopo il mermaidcore, il Barbiecore, il cowboycore, adesso è il momento del tenniscore. Il merito? E’ di Zendaya. L’attrice è la protagonista di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino, in uscita il 25 aprile nelle sale italiane. La star è impegnata in queste settimane nella promozione mondiale della pellicola: i suoi look, come sempre accade, si fanno notare.

Il triangolo sul grande schermo

In Challengers Zendaya interpreta Tashi, ex giocatrice che, dopo un infortunio al ginocchio, rimane nel mondo del tennis come allenatrice del marito, Art. Tashi iscrive Art a un torneo, il Challanger Tour, dove il destino vuole che incontri Patrick, suo ex fidanzato. I tre iniziano dunque un triangolo amoroso, in una pellicola carica di emozioni, in cui il regista italiano affronta le complicanze di questa relazione: la sfida non si svolge solo in campo, ma anche nella vita reale. Sul grande schermo l’attrice usa abiti casual e sportivi, accessoriati con sneakers: un look di scena necessario per il ruolo che ricopre. E’ completamente diverso il registro stilistico in occasione delle première del film.

A Sydney col tennista addosso

Il tour promozionale di Challengers è partito, non a caso, da Sydney: nella città australiana si svolge infatti il primo Slam dell’anno (l’edizione maschile 2024 ha visto trionfare il nostro Jannik Sinner). Davanti alla famosa Opera House Zendaya ha posato con un outfit custom realizzato per lei da Lacoste, brand del tennis per antonomasia. La gonna longuette trasparente con applicazioni di cristalli ricorda le reti in campo: lei l’abbina a culotte e crop top. Per la prima della sera ecco un abito custom di Loewe: su un tessuto shimmer si vede la sagoma di un tennista intento a lanciare la pallina. Un chiaro omaggio a questo sport ma anche a JW Anderson che, oltre a essere lo stilista del brand, è anche il costumista del film.

A Parigi omaggia Louis Vuitton

Spostiamoci da Sydney a Parigi, altra città “del tennis”: qui infatti va in scena il Roland Garros. Per la promozione francese del film Zendaya si è affidata a Louis Vuitton, brand per cui è testimonial. Sono tre i look sfoggiati in città. Per le foto di rito sul prato di una lussuosa tenuta nella Ville Lumière, la star ha optato per un outfit anni Sessanta, composto da un cappottino a quadri verde e bianco, della collezione primavera-estate 2013 di Marc Jacobs per la maison. Per un secondo photocall ecco l’attrice con un completo-pantaloni in raso di seta disegnato nel 1999 sempre da Jacobs. Infine, total white per la sera, con un long dress sponsale dalla gonna impalpabile e con cintura in vita, creato su misura da Nicolas Ghesquière, attuale designer della casa di moda.

Con le palline nelle scarpe

Passiamo ora a Roma: è nella Città Eterna che Zendaya ha sfoggiato l’accessorio più accattivante del press tour di Challengers. Il minidress Loewe, custom anche in questo caso, ha una gonnellina a pieghe e top scollato a V. Sembra la classica divisa sfoggiata dalle tenniste nel court ma, in questo caso, è di lusso. Realizzato in seta satinata e cristalli argento, è intervallato da bande nere verticali e orizzontali. Sono le scarpe però il fulcro del look: le pump bianche hanno infatti due palline da tennis incastonate nei tacchi a spillo. Il logo del brand è chiaramente ben in evidenza.

Come a Wimbledon

Ed eccoci a Londra, dove Zendaya ha forse dato il meglio di sé in quanto a look tenniscore. A Leicester Square l’attrice è una visione in un lungo abito di Thom Browne. Elegantissima ma un po’ sporty: qui niente è lasciato al caso. Il colletto composto da ragazza preppy, le paillettes sapientemente cucite che lasciano il posto a una sottoveste in rete, un richiamo ai tessuti tecnici con cui sono realizzati i pantaloncini da gioco e poi, il colore. Non poteva che essere bianco l’abito dell’attrice in Inghilterra. Questa è infatti l’unica nuance accettata per gli atleti in gara a Wimbledon. Ecco l’omaggio per il prestigioso torneo, il più chic in fatto di abbigliamento. Come se non bastasse, su tutto il tessuto sono state ricamate due racchette incrociate, un rimando al logo della competizione, che si svolge ogni estate all’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il bacio con Tom Holland

Alla prima londinese ha trovato spazio anche il gossip. Nella sala della proiezione infatti Zendaya è stata immortalata mentre baciava dolcemente il fidanzato, Tom Holland: il video è subito finito su X. I due attori si sono conosciuti e innamorati nel 2017, sul set di Spideman: Homecoming. Estremamente riservati, sono apparsi insieme agli eventi pubblici in pochissime occasioni. I paparazzi, sempre in agguato, li hanno però immortalati una miriade di volte nella loro quotidianità. Da qualche mese si rincorrevano voci di crisi nella coppia: non erano stati avvistati insieme dall’ottobre del 2023. Inoltre, lei aveva tolto il follow social a diverse persone e si è vociferato che volesse così nascondere il fatto di non seguire più Tom su Instagram. Adesso rieccoli, più affiatati che mai, in Inghilterra: un amore grande… e di certo meno affollato del ménage à trois dove Zendaya è protagonista sul grande schermo.

