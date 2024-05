Uccelli, clessidre e… maglioni infeltriti: 10 dettagli nascosti nei look del Met Gala

Met Gala, se ne potrebbe parlare per settimane! Nulla è lasciato al caso per l’evento di moda più atteso dell’anno. Stylist e designer lavorano per mesi, con lo scopo di creare look unici, in grado di rimbalzare di media in media, di social in social, di bocca in bocca. Sul red carpet ammiriamo gli outfit nel loro complesso ma ogni mise nasconde dettagli insoliti, che vengono svelati giorno dopo giorno: ecco i più accattivanti dell’edizione 2024.

Il seno di Gigi e l’uccello di Zendaya

Gigi Hadid si è presentata al Met Gala con uno strepitoso abito custom di Thom Browne. Il vestito bianco, dalla gonna ampissima e con crinolina, era ricoperto di splendide rose gialle: per realizzarlo ci sono volute oltre due milioni di micro perline. La top ha mostrato l’interno del corpetto, mettendosi in posa in uno scatto bollente pubblicato sui social: il focus è sul seno. Co-chair dell’edizione 2024, Zendaya si è addirittura cambiata sul red carpet. Mood dark per il primo look, composto da un abito haute couture di Maison Margiela. Al collo era aggrappato un uccello, con le piume iridescenti, attaccato sapientemente a un nastrino trasparente.

Il corsetto di Karlie, le stecche di JLo

I lustrini non sono mancati al Met Gala 2024. Sia Karlie Kloss che Jennifer Lopez hanno mostrato le intricate lavorazioni del loro bustini. La top model ha ammaliato con un look creato ad hoc da Swarovski. L’abito avvitato rosa era ricoperto da una miriade di petali, attaccati a mano poco prima dell’evento. Sopra al long dress, Karlie ha indossato un intricato corsetto di cristalli. Proposta decisamente più maliziosa per JLo, co-host della serata. La cantante era trasparente tra i ricami del vestito haute couture di Schiaparelli. Il modello a sirena strizzava la vita grazie a delle stecche metalliche, cucite nel tessuto.

I bottoncini di Vittoria, i tattoo di Rita

In un Met Gala all’insegna della sensualità, non potevano mancare i dettagli hot. Per la serata Vittoria Ceretti ha scelto il candore del bianco. Il suo vestito immacolato di Alaia aveva però uno spacco profondissimo: è bastato un passo per svelare gli slip in tonalità. Sulla schiena, una serie di piccoli bottoni oro, incollati sulla pelle, si arrampicavano maliziosamente sulla spina dorsale. Rita Ora ha lasciato pochissimo all’immaginazione, tanto sul tappeto rosso quanto all’after party. Dal suo nude look di Marni spuntavano una miriade di tattoo. A catturare lo sguardo è la grossa pin-up che richiama un dipinto di Vargas. La donna tatuata ha anche un nome: Rosetta.

Serena e Tyla tengono il tempo

The Garden of Time: era questo il dress code per il Met Gala 2024. Un tema che voleva sottolineare la sfuggevolezza del tempo che scorre: molte star hanno portato sul red carpet dettagli perfettamente indicati. Tyla si è presentata vestita da clessidra, oggetto che teneva anche in mano. La cantante sudafricana si è fatta realizzare una creazione unica, firmata Balmain. L’abito, in sabbia vera, rendeva difficili i movimenti. L’idea era di “trasformare un materiale transitorio in un capolavoro eterno”, ha affermato Olivier Rousteing, direttore creativo della maison. Outfit gold per Serena Williams, in Balenciaga. Il vestito si fa notare ma a spiccare è il prezioso orologio Audemars Piguet Royal Oak in oro giallo: il tempo è… un lusso.

Kim “infeltrita”, Demi con le ali

Al Met Gala Kim Kardashian era super sexy. Il suo long dress metallizzato di Maison Margiela aveva preziosi ricami floreali che svelavano le gambe. Niente di nuovo, la svolta è però sul busto, dove Kim era insolitamente coperta. Il cardigan grigio che abbracciava il décolleté dell’imprenditrice era molto infeltrito. Il motivo? Sottolineare il decadimento degli oggetti materiali e il trascorrere del tempo. Infine c’è la splendida Demi Moore, con una strabiliante creazione di Harris Reed. Il vestito nero con fiori dipinti era completato da un voluminoso coprispalle con tanto di spuntoni, che ricordava delle ali. Accattivante per le foto di rito ma scomodo per la serata: dopo il red carpet Demi l’ha infatti rimosso. Guarda nella gallery tutti i dettagli nascosi al Met Gala 2024.

