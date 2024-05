Naomi Campbell tra piume e lustrini alle nozze di Umar e Nada Kamani

Quattro giorni di festa in Costa Azzurra per il sì dell'imprenditore con la modella: i look da sogno

Entra nel vivo la stagione dei matrimoni. Da Clizia Incorvaia a Diletta Leotta, sono molte le star di casa nostra che si stanno preparando per il sì. All’estero non stanno a guadare. Le nozze più attese del 2024 sono quelle di Anant Ambani, il figlio dell’uomo più ricco d’India: l’evento da favola è fissato per il weekend del primo giugno a Portofino. Intanto, in Costa Azzurra, è appena andato in scena il wedding del facoltoso uomo d’affari Umar Kamani con Nada Adelle. Tra i moltissimi ospiti illustri c’era anche una splendida Naomi Campbell.

Gli sposi (ricchissimi)

E’ l’Hotel du Cap-Eden-Roc ad Antibes, in Francia, la location scelta da Umar Kamani per il matrimonio con Nada Adelle. Lui, 36 anni, inglese di origini indiane, è un ricchissimo imprenditore nel campo della moda. Nel 2012 ha infatti fondato, insieme al fratello Adam, PrettyLittleThing, colosso di fast fashion per giovanissime amato anche dalle star. La sposa 31enne è invece una modella e influencer britannica di origini marocchine. La proposta di nozze è arrivata nel 2021: la coppia ci ha messo tre anni per organizzare il sì da favola ma ne è valsa la pena. Il costo di questo evento extra lusso? Si stima sia di circa 20 milioni di sterline.

Quattro giorni di festa

Sono durati quattro giorni i festeggiamenti di nozze di Umar Kamani e Nada Adelle: il tutto è stato ampiamente documentato sui social. Nella splendida cornice del famoso hotel in Costa Azzurra, si sono alternati party e cerimonie, in un turbinio di opulenza senza eguali. Il 2 maggio gli sposi hanno intrattenuto i loro ospiti con un party in piscina all’insegna del divertimento, tra danzatrici del ventre e tatuaggi all’henné. E’ stata poi la volta della cerimonia vista mare, seguita, il giorno dopo, da una funzione in stile indiano, in onore delle origini di Umar. Una moltitudine di fiori bianchi adornava l’albergo, tanto all’esterno quanto all’interno, mentre i tavoli erano sapientemente apparecchiati con eleganza. Ad intrattenere gli invitati ci hanno pensato le performance canore di Andrea Bocelli, Mariah Carey (in Dior) e Ronan Keating, amico di lunga data di Kamani.

I look della sposa

Poteva la sposa non optare per outfit indimenticabili? In un gazebo affacciato sul mare, circondati da una miriade di rose bianche e con grandi tappeti immacolati, Umar Kamani e Nada Adelle si sono scambiati le promesse. E’ qui che Nada ha sfoggiato un prezioso abito Couture disegnato da Maria Grazia Chiuri per Dior. Il vestito, con gonna a ruota e bustino con lo scollo a barca, vantava anche un lunghissimo velo trasparente. Per realizzare questo modello unico ci sono volute 540 ore di lavoro sartoriale. Tom Ford per lo sposo, impeccabile in tuxedo nero. Al ricevimento in stile indiano, la modella ha invece indossato un completo tradizionale con top e maxi skirt, sapientemente ricamati con pietre e cristalli. Il suo look, così come quello di Umar, è stato creato su misura dallo stilista Manish Malhotra.

Naomi tra piume e cristalli

Tra le tante invitate, bellissime e facoltose, quella che si è fatta notare di più è stata Naomi Campbell. “La famiglia che mi sono scelta. Non avrei voluto essere altrove se non qui con voi in questo giorno” ha scritto la top model su Instagram, nel pubblicare una serie di scatti del weekend di nozze di Umar Kamani e Nada Adelle. La modella ha portato in Francia anche i due figli. In una delle foto Naomi tiene in braccio i bambini: la sua piccola è splendida in un abitino di seta di Dolce&Gabbana ricoperto di rose gialle. Sono degni di nota anche i due look della Campbell. Per lo scambio delle promesse ha indossato un long dress rosa cipria in tulle con abbellimenti di cristalli firmato Nicolas Jebran. Preziosi diamanti al collo e alle dita completavano la mise. Per la cerimonia indiana invece la star ha optato per una creazione viola con piume e paillettes di Manish Malhotra: con un tradizionale gioiello sul capo e i lunghi orecchini era una visione. Guarda nella gallery le immagini di questo matrimonio da sogno.

Related Posts