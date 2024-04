Chiara Ferragni coperta d’argento: il look sexy a Venezia

Chiara Ferragni rinasce a Venezia. Finita la pausa social, l’influencer è tornata su Instagram ed è più sexy che mai. Dopo i mesi complicati tra lo scandalo pandoro e la separazione da Fedez, Chiara sembra ora più serena, confidente e pronta a rimettersi in gioco. I due look postati dal Lido, dove si trova per l’opening della Biennale, ne sono la prova.

Il look del ritorno

L’avevamo lasciata a Dubai, in abiti casual e con i figli, in occasione delle vacanze pasquali, e la ritroviamo a Venezia, da sola, audace e sicura di sé. Nel mezzo, nulla, per due settimane, se non qualche comparsata sui profili della mamma e delle sorelle. “Sono contenta di essere qui per l’apertura della mostra ‘Musei delle Lacrime’ del mio amico Francesco Vezzoli al Museo Correr” scrive Chiara Ferragni su Instagram, segnando così il suo ritorno social. Il look scelto per l’occasione è da capogiro. Il long dress Monot (1.290 euro), nero e con il collo alto, è caratterizzato da uno spacco profondissimo, che sale fino all’inguine. Lei, abile comunicatrice (almeno fino a qualche mese fa), si riprende da più angolazioni, regalando anche scorci di natiche e di inguine. Chignon alto con ciocche che scendono lungo il volto, unghie rosse, Mini Kelly di Hermès e pump abbinate completano il suo outfit.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Revenge dress?

Dall’inizio del pandoro-gate, il sentiment social nei confronti di Chiara Ferragni è altalenante, in un girotondo senza fine di approvazioni e critiche. Lo stop digitale e questo outfit, essenziale ma provante, sembrano aver incontrato il favore della rete. Sei come un raggio di sole – Che bello rivederti – Eccolaaaa – Sei uno spettacolo, scrivono i follower. In molti sottolineano come questo sembri proprio un revenge dress. Ma cos’è il revenge dress? Il rimando è all’iconico look sfoggiato da Lady Diana il 29 giugno 1994 alla Serpentine Gallery di Londra, nella stessa sera in cui l’allora principe Carlo ammetteva in tv il suo affair extraconiugale con Camilla. Il tubino nero, disegnato da Christina Stambolian, con gonna corta e focus sul décolleté, alquanto provocante, ha segnato la rinascita di Diana: sarà lo stesso per Chiara?

Cappuccio e schiena nuda

Altra sera, altra reference per Chiara Ferragni. Questa volta è Marina Di Guardo a farci sapere l’ispirazione del suo look, attraverso un commento su Instagram. “Che splendore in questo hooded dress alla Grace Jones” scrive la mamma di Chiara sotto al post. L’abito scelto dalla Ferragni ricorda infatti quelli indossati dalla famosa cantante negli anni Ottanta: i suoi long dress col cappuccio fanno parte della storia della moda. Per la notte di Venezia l’influencer ha optato per un vestito di Giuseppe Di Morabito (1.877 euro) argento, interamente ricoperto di cristalli. Anche in questo caso, il modello è molto sensuale: il capo è coperto ma la schiena è completamente nuda. Pump abbinate con grossa fibbia sulla caviglia completano la mise shimmer.

Fedez tra due bionde

Chiara Ferragni parte e Fedez torna. Il rapper ha trascorso qualche giorno negli Stati Uniti, dove ha partecipato con un gruppo di amici al Coachella. Al festival musicale che si svolge a Indio, nel deserto californiano, non si è trattenuto in quanto a divertimento. Party esclusivi, concerti (da postazioni vip), shopping, relax: la nuova vita è uno spasso. Sono tanti i contenuti social postati dal cantante, tra pose in piscina e scatti con i vip. L’immagine con Paris Hilton ha fatto il giro della rete ma nel mondo del gossip si vocifera di un flirt con la tiktoker 21enne Giulia Ottorini, con cui è stato paparazzato in California: ovviamente non c’è nulla di confermato. Rientrato in Italia, Fedez si è subito buttato sulla Design Week, presenziando all’evento di Versace. “My BFF” (la mia migliore amica), scrive, nel pubblicare una carrellata di scatti con Donatella Versace. Gurdali nella gallery, ci sono anche i look hot di Chiara.

