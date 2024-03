Rihanna sfoggia le sue nuove sneakers, il lusso incontra la comodità

Quello tra Rihanna e Puma è un sodalizio di vecchia data. Era il 2015 quando la pop star e il brand di abbigliamento sportivo hanno annunciato la loro prima collaborazione e 9 anni dopo continuano ancora a stupire. Negli scorsi giorni Riri in un video social ha sfoggiato le ultime nate, le sneakers Avanti Pony Fenty x Puma in peli di vitello con il marchio ricamato, realizzate in edizione limitata. Comodità e unicità: è questo il vero lusso.

La collezione Fenty x Puma

Lusso, ma di ispirazione sportiva, nelle nuove sneakers Avanti Pony Fenty x Puma. Le scarpe sono realizzate in materiali pregiati. Ogni paio presenta un motivo unico in modo che non ci siano due scarpe esattamente uguali. Disponibili in bianco e in una sorprendente colorazione bianca e marrone, queste calzature riflettono il senso della moda, iconica e non convenzionale, tipico di Rihanna. In vendita in edizione limitata, ci hanno messo poco ad andare sold-out.

Il video social

Perché dover scegliere tra lusso e comodità? Rihanna non ha nessuna intenzione di farlo e nel video che condivide sui social dimostra che non ce n’è nemmeno la necessita. Il suo outfit total white composto da pantaloni della tuta, top, sneakers Fenty x Puma e pelliccia oversize Dolce&Gabbana ha tutta l’aria di essere morbidissimo e confortevole ma allo stesso tempo super esclusivo. La pop star si pavoneggia davanti all’obiettivo, sfoggiando le scarpe Avanti Pony di cui va particolarmente fiera.

Rihanna pop star e imprenditrice

Rihanna si è fatta conoscere dal pubblico come popstar, con hit indimenticabili come Diamonds e Umbrella. Ha scalato le classifiche di tutto il mondo e venduto milioni di copie, ma da qualche anno ha messo da parte la carriera nel mondo della musica a favore di quella da imprenditrice (anche se si vocifera di un imminente ritorno sulle scene). Ha lanciato il marchio di lingerie Savage x Fenty (la collezione lanciata per San Valentino è ad alto tasso erotico) e quello di cosmetici Fenty Beauty.

A proposito, sai perché i suoi brand si chiamano Fenty? Semplicemente perché è il suo cognome! All’anagrafe la pop star è Robyn Rihanna Fenty.

Mamma Riri

Alle identità professionali si aggiunge, nella vita privata, il ruolo di madre. Dal compagno Asap Rocky ha avuto due figli a distanza di 15 mesi: RZA Asthelson e Riot Rose. Cantante, donna d’affari e mamma: anche in questo caso, perché scegliere? Rihanna si prende tutto.

