Taylor Swift, passione in campo con Travis Kelce: il segreto del rossetto

Lipgloss a prova di bacio per la popstar, euforica per la vittoria della squadra di football del fidanzato

Taylor Swift è sempre stata estremamente riservata nel suo privato. La popstar campionessa d’incassi e persona dell’anno per il magazine Time ha sempre condiviso con il contagocce la sua vita fuori dalle scene, soprattutto gli aspetti amorosi. Adesso tutto è cambiato: il merito è di Travis Kelce.

La love story

Travis Kelce è un giocatore di football, che ricopre il ruolo di tight end nei Kansas City Chiefs. Nello sport a stelle e strisce niente muove i soldi come il campionato NFL: in patria Travis è da anni una celebrità. Adesso che è fidanzato con Taylor Swift, ha raggiunto un livello di popolarità senza eguali. Definire Taylor una semplice popstar è alquanto riduttivo: negli Stati Uniti lei è una potenza, che influenza persino i voti presidenziali degli elettori. Nel 2023, con il giro d’affari del suo Eras Tour, ha contribuito alla crescita del Pil americano per 5 miliardi di dollari. Da qualche mese la Swift e Kelce sono fidanzati: riuscite a immaginare il potere di questa coppia? Le prime voci di una liaison hanno iniziato a circolare in estate, a ottobre i due sono ufficialmente usciti allo scoperto e da allora non hanno più smesso di sbandierare il loro amore.

Il look di Taylor allo stadio

Settimana dopo settimana, le immagini di Taylor Swift allo stadio che segue le partite di Travis Kelce sono ormai un appuntamento fisso. La star urla, ride, salta: bellissima ed euforica, è più chiacchierata del match stesso. Il 28 gennaio, mentre in Italia si esultava per la vittoria australiana di Jannik Sinner, negli Stati Uniti, i tifosi dei Kansas City Chiefs gioivano per aver conquistato il pass per il Super Bowl 2024. Nel Maryland, il team di Kelce ha infatti battuto per 17 a 10 i Baltimore Ravens. A fare il tifo c’era, ovviamente, Taylor. Gli scatti del giocatore e della cantante che si baciano e si abbracciano in campo hanno fatto palpitare i cuori dei tifosi. Minigonna nera, collant e stivali in tonalità per Taylor, che ha mostrato vicinanza alla squadra con un maglione rosso (uno dei colori del logo dei Chiefs) firmato Guest in Residence (860 euro), il brand ideato da Gigi Hadid.

Il rossetto non va via

A proposito di rosso, da ben prima di fidanzarsi con Travis Kelce, Taylor Swift era famosa (tra le mille altre cose) per la sua passione per il rossetto carminio. “Non sono mai stata così orgogliosa” ha sussurrato l’artista nell’orecchio dello sportivo sul campo, dopo la vittoria del match. Poi via di baci, di abbracci, di carezze. Con tanta foga, uno si aspetterebbe di veder sbiadire la tinta sulle labbra, invece le sue sono rimaste sempre impeccabili. Ma qual è il segreto? L’ha svelato la stessa Taylor qualche tempo fa. “Ci sono trucchi che ho imparato dai make-up artist durante le riprese. Mettono il rossetto rosso, poi lo asciugano con un fazzoletto, poi mettono la cipria sul fazzoletto e la premono sulle labbra. Infine lo riapplicano” ha dichiaro. Il suo lipgloss preferito sembra essere il LiquiLust di Pat McGrath (35 euro), che negli Stati Uniti è perennemente sold out.

La dedica nel bracciale

I look di Taylor Swift alle partite dei Kansas City Chiefs sono copiatissimi dai fan e rimbalzano sui social per giorni. Le giacche sportive, i cappellini, i loghi e il merchandise: niente è lasciato al caso. All’ultima partita, durante i baci e gli abbracci sul campo, i fotografi hanno immortalato un braccialetto speciale al polso di Taylor. Il Custom Tennis Friendship Bracelet di Wove (6.000 euro) è stato ideato per essere personalizzato con lettere speciali. “TNT”, si legge su quello della Swift. Una sigla dalla doppia valenza: da un lato richiama il famoso esplosivo (come sono lei e Kelce), dall’altro rappresenta le iniziali della coppia (Travis, Taylor), con la N centrale che è lo slang americano per “and”. Adesso l’attesa è per il Super Bowl, in calendario l’11 febbraio a Las Vegas. Con quale look strabiliante si presenterà Taylor Swift?

Related Posts