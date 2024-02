Sanremo 2024: chi copia chi? I look déjà-vu

Nella musica il plagio è una pratica vietata. Ma nella moda? No, anzi! Ispirarsi al passato accresce di valore un look, che acquista così anche una rilevanza storica. Questa tendenza è più viva che mai sul palco dell’Ariston. Anche al Festival di Sanremo 2024 abbiamo visto una sfilza di outfit déjà-vu, tra citazioni e scopiazzanti.

Come le star di Hollywood

Al Festival di Sanremo si va per stupire. Gli stylist di cantanti, co-conduttori e ospiti lavorano per mesi per creare look d’impatto, eccentrici, moderni, unici. L’edizione 2024 è destinata a lasciare il segno in fatto di moda, tanto maschile quanto femminile. Al fianco di Amadeus per la serata inaugurale, Marco Mengoni ha sfoderato sei mise, una più cool dell’altra. I jeans di Valentino sono quelli di… Kaia Gerber. 500.000 perline di vetro in 20 toni di indaco, 11 artigiani per 1050 ore totali di lavorazione: un capo di alta sartoria, portato in passerella dalla figlia di Cindy Crawford. La più sexy è Rose Villain, con una catsuit nera con drappeggio di Balenciaga, sfoggiata molto simile da Kim Kardashian. Alessandra Amoroso ha scelto le sensuali proposte di Roberto Cavalli: il completo top a fascia e gonna di paillettes richiama la mise di Taylor Swift ai Grammy 2023.

Sanremo copia Sanremo

A Sanremo ci si ispira anche agli outfit di chi ha calcato il palco dell’Ariston nelle edizioni precedenti. Nel minidress nero con le “orecchie di Topolino” sul seno, Emma Marrone ricorda Elodie nel 2020. Al tempo la cantante romana aveva scelto Versace, quest’anno la salentina ha optato per Marc Jacobs: i due modelli si somigliano. Camicia in pizzo trasparente e pantaloni wide: il total white Dolce&Gabbana indossato da Mario Lorenzo Francese dei Santi Francesi nel corso della quarta serata del festival è molto simile al completo Valentino scelto da Blanco nel 2022, anno che l’ha visto trionfare in coppia con Mahmood.

L’anno scorso Chiara Ferragni nella gonna a gabbia di Dior invitava le donne a liberarsi dalle costrizioni, quest’anno BigMama ha indossato un modello simile, ma rosso, di Lorenzo Seghezzi: l’inclusività passa anche dai vestiti. All’Ariston c’è poi chi copia… sé stessa: nel minidress nero con scollo profondissimo, Annalisa ha omaggiato la sua mise del 2018: il focus è sul tatuaggio con la conchiglia.

La Cuccarini come Beyoncé, Claudia Schiffer e…

Lorella Cuccarini ha fatto ballare gli italiani nel corso della quarta serata: all’Ariston la showgirl ha riproposto le sue hit storiche, esibendosi sia con Fiorello che non Amadeus. Nel ruolo di co-conduttrice ha sfoderato anche quattro outfit d’archivio, un omaggio al Made in Italy, tra cui il Gianfranco Ferrè black & white e il Roberto Cavalli con le costellazioni. Gli altri due abiti invece sono stati già visti in passato su altre star. Il vestito rosa con motivi stringati su tutta la lunghezza è un pezzo iconico di Dolce&Gabbana, portato in passerella nel 2003. Nello stesso anno Beyoncé l’aveva indossato per presenziare al Late show with David Letterman. Il Versace nero con i bottoni oro raffiguranti la Medusa appartiene invece alla collezione autunno-inverno 1992 del brand, ribattezzata Bondage. Nella campagna pubblicitaria dell’epoca Naomi Campbell e Claudia Schiffer posavano con gli stessi capi. Guarda nella gallery i momenti déjà-vu di Sanremo 2024.

