Miley Cyrus a letto con Mattew… per gli occhiali

Lenzuola rosse fanno da cornice agli scatti di Miley Cyrus per Dolce&Gabbana. L’atmosfera è quella della notte insieme, il mood è libero da ogni preconcetto e costrizione. Si tratta degli scatti appena diffusi da Luxottica che la vedono testimonial del brand italiano, per la collezione di occhiali.

Gli ultimi successi di Miley Cyrus

Da bambina prodigio a star trasgressiva. Da baby singer ad artista matura. La carriera di Miley Cyrus è costellata di successi e nell’ultimo periodo la cantante non accenna a smettere.

Alle spalle la lunga carriera da protagonista della serie televisiva Disney Hannah Montana, poi il salto nella musica. Il 2023 è stato l’anno di Flowers, it planetaria, plurisuonata e pluripremiata. Nel 2024 la star propone Doctor (Work It Out) in collaborazione con Pharrell Williams.

Miley Cyrus, trasgressiva con la moda

Uno stile trasgressivo il suo, che si traduce da sempre anche nei look sfoggiati sia nelle occasioni formali che in privato. Vi abbiamo più volte raccontato la sua ossessione per il topless: voglia di libertà che sul palco diventa esibizione del corpo. Ai Grammy Awards ha spiazzato la platea con un nude look e una battuta sulle mutande, lasciando intendere di non indossarle. Nel video di Flowers aveva invece scelto degli outfit sexy e fieri che ben si sposassero con il testo femminista. Un gioco con la moda che rende Miley Cyrus musa appetibile per moltissimi brand.

Sul letto, per Dolce&Gabbana

Ed eccola Miley, sinuosa su un letto scarlatto, concedere i suoi sguardi verso l’obiettivo. La star è la protagonista della campagna Eyewear Dolce&Gabbana per la Primavera/Estate 2024.

Sdraiato accanto a lei nella red room c’è il modello Matthew Nozska, l’atmosfera è carica di intesa e di passione. La Cyrus cambia montatura (e vestito) giocando con l’obiettivo di Mert Alas. Il total black la fa da padrone, ad eccezione di un paio di occhiali pink, un tocco glam che ben si sposa con l’emancipazione dell’artista. Guarda nella gallery i suoi fantastici occhi chiari inquadrati nelle lenti firmate.

