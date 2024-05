Gigi Hadid festeggia il compleanno… in reggiseno

Gigi Hadid ha compiuto 29 anni il 23 aprile ma solo adesso ha condiviso con i follower alcuni scatti di questi giorni di festeggiamenti. Celebrazioni all’insegna della normalità per la modella, circondata dagli affetti, tra cui la figlia Khai e il fidanzato Bradley Cooper. I look per la festa sono casual e un po’ sexy.

I festeggiamenti

“E’ stata la settimana del mio compleanno, mi sento così grata” ha scritto Gigi Hadid su Instagram, nel pubblicare una carrellata di scatti dei giorni appena trascorsi. Un riassunto per immagini che ha svelato ai follower come la modella ha trascorso la speciale ricorrenza. Lei che ama star lontana dal gossip, ci ha portati nel suo privato. Il party organizzato nella tenuta in Pennsylvania, fra erba e cavalli, ha il sapore della normalità. Al suo fianco c’era la piccola Khai, nata nel 2020 dall’amore (ormai finito) con Zayn Malik. Come sempre, il volto della bimba non viene mostrato ma la foto di mamma e figlia con la torta è dolcissima. Dopo il party in famiglia Gigi è partita per la West Coast: con lei sembra ci fosse il fidanzato, Bradley Cooper. Prima la California, poi il Nevada, per una puntatina all’insegna del divertimento a Las Vegas (con torta a tema).

Look da compleanno

Abituata a vestirsi, per esigenze di contratto, con outfit da favola, nella quotidianità Gigi Hadid predilige la comodità. Per la sua “birthday week”, come lei stessa l’ha definita, la top americana ha optato per look casual, senza rinunciare a un po’ di sensualità. Gigi ha trascorso qualche giorno a Carmel, in California. Lì si è dedicata alle passeggiate nella natura, con l’Oceano Pacifico sullo sfondo. I biondi capelli sciolti in un caschetto mosso (li ha tagliati di recente), pantaloni baggy, bomber e cappellino: al naturale è splendida. La modella si è poi scattata un selfie in un campo, dove posa con un malizioso reggiseno nero a balconcino, accessoriato con un paio di ciabatte bianche firmate Crocs (49,90 euro). Non è mancato uno scatto in bikini insieme alle amiche. La Hadid ha messo in mostra il fisico perfetto in un due pezzi bianco con bordi rossi di Frankies, brand per cui è testimonial.

Gli auguri di Fedez ma…

Dalla sorella Bella Hadid a Blake Lively, passando per Hailey Baldwin e Kendall Jenner, nei giorni scorsi gli auguri di buon compleanno non sono mancati a Gigi Hadid sul web. Nelle scorse ore però un’altra storia social ha fatto rapidamente il giro della rete tra gli appassionati italiana di cronaca rosa. “Auguri amore mio” ha scritto Fedez su Instagram, nel postare uno scatto dove posa abbracciato a Gigi. Il rapper non ha mai nascosto la sua infatuazione per la Hadid: quando lui e Chiara Ferragni erano ancora una coppia felice, i siparietti su questo insolito triangolo amoroso (che mai c’è stato) si ripresentavano evento dopo evento, tanto a Milano quanto a New York. Perché il rapper ha aspettato così tanti giorni per augurarle buon compleanno? In realtà il messaggio è per Donatella Versace, nata il 2 maggio. Dalla rottura con la Ferragni, i due si sono avvicinati ulteriormente. Ci ha pensato lo stesso cantante a chiarire a chi fosse rivolto il pensiero, specificando: “Ovviamente sto parlando di Donatella”. La stilista è infatti con loro nell’immagine postata. Furbo e simpatico!

Related Posts