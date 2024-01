Mary di Danimarca, ecco perché si è vestita di bianco per diventare regina

Festa grande in Danimarca: da domenica 14 gennaio c’è un nuovo sovrano. Frederik X è stato proclamato re nel corso di una riunione del Consiglio di Stato. Al suo fianco c’era la moglie, Mary Donaldson. La regina uscente, Margrethe II, ha abdicato in favore del figlio. Dopo il passaggio di consegne, davanti anche al Primo Ministro, i nuovi regnanti hanno salutato i sudditi dal balcone del Palazzo di Amalienborg. La folla era in visibilio.

Chi è Mary Donaldson

A differenza di altre monarchie, come quella britannica, che optano ancora per cerimonie solenni e fastose, i danesi hanno da tempo snellito il protocollo. L’annuncio di abdicazione è arrivato con il messaggio reale di auguri in occasione del Capodanno. Dopo 52 anni di regno, Margrethe II ha deciso di lasciare il posto al primogenito e alla sua famiglia. Una royal family moderna e “normale”, composta appunto da Frederik X, dalla moglie Mary e dai loro quattro figli. Mary Donaldson è la prima regina consorte australiana della storia. Nata a Hobart nel 1972 da genitori scozzesi, ha conosciuto Frederik in un pub di Sydney nel 2000. Da allora i due non si sono più lasciati. La proposta di nozze è arrivata nel 2003. Questa coppia blasonata non ha mai nascosto il desiderio di una vita il più semplice possibile. Molto amati dal popolo, sono ora pronti per questo nuovo capitolo.

L’abito bianco

Spesso accumunata a Kate Middleton per il suo stile, Mary Donaldson è una delle reali più apprezzate dai fashionisti. Mai volgare, mai esagerata, si distingue per le sue scelte ponderate e chic. Per la proclamazione ha optato per un abito candido come la neve di Søren Le Schmidt, uno dei suoi stilisti preferiti. Suo era il coat dress viola che Mary ha indossato per l’incoronazione di re Carlo III. Come riportato dalla stampa danese, la mano che ha però cucito il vestito sarebbe quella di Birgit Hallstein, la sarta che modellò anche il wedding dress firmato Uffe Frank, indossato dalla Donaldson per le sue nozze con Frederik nel 2004.

Il colore del look per la proclamazione non è certo casuale. La maggior parte delle consorti dei sovrani sceglie infatti il bianco (come dimenticare il maestoso modello di Bruce Oldfield indossato da Camilla?): tonalità candida e luminosa, vuole sottolineane un sentimento di purezza e rappresenta anche l’idea di una tela nuova, su cui disegnare una storia che, si spera, possa essere bellissima.

I gioielli

Niente tiara né tantomeno corona per Mary Donaldson nel giorno della proclamazione, a ribadire il desiderio di una cerimonia sobria. I gioielli però non sono mancati. Nel candore dell’abito spiccavano i rubini e i diamanti della Danish Ruby Parure, famosa collezione di preziosi della royal family. Gli orecchini pendenti, la grossa spilla sulla cintura e le due spille più piccole appuntate tra i capelli: Mary è super chic. La scelta non poteva che ricadere su questi gioielli rosso accesso che, insieme al bianco del vestito, richiamavano i due colori della bandiera danese. Del resto, il desiderio delle reali di “mettersi la bandiera addosso” non è una novità: ricordate Kate Middleton ai vari eventi organizzati nel corso del Coronation Weekend?

I look dei quattro figli

E’ doveroso un capitolo anche sugli outfit dei figli di Frederik X e di Mary di Danimarca: la scelta dei colori, anche in questo caso, non è casuale. Coat dress rosso di Carolina Herrera per la principessa Isabella, secondogenita dei regnanti. Vicino alla mamma, le due formavano i colori della Dannebrog, la bandiera danese. La principessa Josephine ha invece optato per un cappotto doppiopetto di Prada, indossato in più occasioni da Mary Donaldson a partire dal 2015. Il blu navy del modello, in tinta con i completi dei fratelli, il principe Christian e il principe Vincent, sarebbe un rimando su due fronti. Da un lato richiamerebbe la bandiera australiana, Paese d’origine di Mary, dall’altro vorrebbe ricordare le isole Fær Øer e la Groenlandia, che appartengono al regno danese e che hanno appunto il blu tra i colori ufficiali. Lunga vita al Re!

