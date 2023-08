Capelli a caschetto, il taglio che conquista le vip

I capelli a caschetto hanno fatto perdere la testa alle vip. E’ già da tempo che in molte scelgono di accorciare la chioma a una lunghezza compresa tra il mento e le spalle, ma mai come quest’anno si registra un così alto tasso di bob. Del resto è un taglio pratico e allo stesso tempo elegante, e soprattutto molto versatile. Da anni lo sfoggia Federica Pellegrini per la praticità in vasca, l’ha voluto provare anche Annalisa, sebbene provvisoriamente con una parrucca, per il video della hit estiva “Mon Amour”.

Lunghezza, variazioni sul tema

Il taglio a caschetto offre la possibilità di infinite variazioni sul tema. Oriana Marzoli, appena uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip”, ha detto addio alla lunga chioma e ha scelto un taglio pari che arriva all’altezza del mento. Sfiorano le clavicole i capelli di Milena Miconi, che sceglie un long bob netto e definito. Chiara Ferragni ha stupito tutti con il suo hairstyle al debutto sul palco del Festival di Sanremo. Nei mesi lo ha addirittura accorciato un po’: segno che di farli ricrescere, almeno per il momento, non ne vuole sapere.

Lisci o mossi?

Il caschetto permette di giocare con lo stile, sperimentando con la messa in piega per un un mood ogni volta diverso. I capelli si possono portare lisci e ben pettinati, come fa Laura Chiatti optando per uno stile più classico. Ma anche l’effetto out of bed proposto da Pamela Camassa è perfetto, con le lunghezze mosse lasciate al naturale e un po’ scarmigliate. Anche Sarah Felberbaum dona movimento alla chioma ma, a differenza della ex naufraga, lei definisce le onde con la piastra.

Le star straniere

Non solo in Italia è scoppiata la mania del caschetto. Anche le star internazionali hanno scelto questo hairstyle, interpretandolo ognuna a modo proprio. Un long bob biondo e ondulato è lo stile scelto da Cate Blanchett, da sempre emblema di classe e raffinatezza. I capelli di Emma Stone arrivano a metà collo, lei li porta leggermente mossi per uno stile casual. Hailey Bieber ha un taglio più corto, reso sofisticato dalla linea laterale e da un leggero movimento sulle punte.

Anche Rocio Munoz Morales e Laetitia Casta portano i capelli a caschetto: la loro scelta di stile la trovi nella gallery.

