Capelli, per le vip tira aria di cambiamento

Il 2024 si è aperto all’insegna del cambiamento per le vip, che nelle prime settimane del nuovo anno sono volate in massa dal parrucchiere per stravolgere l’hair-style. Le brune si fanno bionde, le bionde si fanno brune, c’è chi taglia la lunga chioma e chi si concede veri e propri colpi di testa. In fatto di capelli è iniziata la rivoluzione.

Diamoci un taglio

Alice Campello è ricorsa alle forbici per creare il suo nuovo hair style. L’influencer ha abbondantemente spuntato la chioma, optando per un long bob che le sfiora le clavicole con riga centrale. Il nuovo taglio di Eva Longoria è stato soprannominato Mick Jagger shag perché ricorda il look del frontman dei Rolling Stones. Abbandonate le lunghezze chilometriche (che tanto piacciono alle vip) i capelli dell’attrice ora lambiscono le spalle, con evidenti scalature e una frangia a tendina che sfiora lo sguardo. Sul red carpet dei Golden Globe ha completato il tutto con un finish effetto wet.

Chi ha cambiato colore di capelli

Un cambiamento che è un ritorno alle origini per Wanda Nara. Dopo la parentesi con la chioma bruna, la showgirl è tornata al suo amato biondo. Ha sfoggiato il nuovo hair style durante il viaggio in Brasile con Mauro Icardi, completando il nuovo look con lunghissime treccine. Il percorso opposto l’ha scelto Clizia Incorvaia, che ha rinunciato al platino per tornare a una tonalità più scura, vicina alla sua naturale. L’influencer, che sta per sposarsi, ha completato la metamorfosi con delle extension che hanno trasformato il caschetto in una chioma lunghissima.

Alta moda e nuove acconciature

Tira aria di cambiamenti anche a Parigi: durante le sfilate di alta moda grande attenzione ai capelli delle partecipanti.

Valentina Ferragni ha partecipato alla sfilata di Schiaparelli in versione brunette, ma il colpo di testa è durato solo il tempo dello show. Maria Grazia Chiuri, designer di Dior ha abbandonato il biondo storico optando per un colore scuro.

L’acconciatura più guardata è quella di Zendaya: una frangia a punta che di sicuro sarà uno dei must di primavera.

Colpi di testa dagli Usa

Dagli Usa, e più precisamente da Los Angeles, arrivano due colpi di testa che hanno stupito. Il primo è quello di Matt Damon, che ha deciso di debuttare sul red carpet con la chioma brizzolata. Un messaggio di accettazione dei cambiamenti portati dal passare del tempo che non ha lasciato indifferenti, soprattutto perché a farlo è stato un divo hollywoodiano. Decisamente più pazzerella la scelta di Kylie Jenner. La chioma corvina ha lasciato improvvisamente il posto a una nuova tonalità rosa. Il barbiecore colpisce ancora a quanto pare, e l’influencer ne cade vittima volentieri. Solo temporaneamente però: alle sfilate di Parigi è tornata al suo castano scuro.

