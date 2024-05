Le star più sexy al Met Gala: da Emily Ratajkowski a Kim Kardashian

Fiori, sogno, romanticismo, tempo effimero: sono queste le chiavi dell’edizione 2024 del Met Gala, l’evento di costume più atteso dell’anno. In una New York piena zeppa di star accorse da ogni angolo del mondo, è andato in scena un red carpet unico. Il dress code era The Garden of Time e le famose si sono in gran parte attenute. Tra tante proposte eteree, non sono però mancate le vip che hanno puntato tutto sul sex appeal.

Trasparenze esagerate

Co-chair della serata, insieme a Zendaya, Jennifer Lopez si è accertata di avere tutti gli occhi puntati addosso. La cantante è andata sul sicuro, optando per una silhouette a cui ci ha abituati nel tempo, aggiungendo però molta trasparenza. Il suo abito argento haute couture di Schiaparelli è ricoperto da preziose foglie ricamate, che si arrampicano maliziosamente sulle famose natiche. Argento ad effetto sheer anche per Kim Kardashian, in Maison Margiela. Tra i ricami floreali metallizzati si intravedevano le gambe della socialite: in un guizzo di modestia, Kim si è coperta le spalle con un cardigan crop grigio. In quanto a sex appeal, al Met Gala 2024 nessuno ha battuto Emily Ratajkowski. La top ha optato per un long dress vintage di Versace che lasciava davvero poco all’immaginazione, tra l’apertura a V sul lato B e il seno in evidenza.

Il nero è sexy

Nero sì ma che non sia banale. Sono due le famose che hanno scelto questa tonalità, in versione sexy, per il Met Gala. Un po’ gitana dark, un po’ Moulin Rouge, Dua Lipa si è presentata al Metropolitan Museum con un tripudio di pizzi e piume. La gonna gipsy, dalla vita bassissima e annodata sull’inguine, era abbinata a un bustier con ricami applicati su fondo bianco, il tutto firmato Marc Jacobs. Lunghi guanti sheer, capelli rossi e make-up marcato completavano la mise. Approccio simile per Kendall Jenner, che ricorda un po’ Morticia Addams. La lunga chioma, portata sciolta e liscia, si sposava alla perfezione con il long dress Givenchy della collezione haute couture autunno-inverno 1999: il focus è su seno e punto vita.

Effetto wet e nudità

Lasciate a Doja Cat la capacità di stupire il pubblico. Dopo aver colpito al Coachella, la cantante si è spostata a New York. Come può una semplice e lunghissima t-shirt baggy rimanere impressa nella mente? Basta renderla wet. L’effetto bagnato sul corpo della popstar è bollente: le aderenze svelano il décolleté e, dove non arriva il vestito (firmato Vetements) ci pensa lei a strizzare con la mano. Pelle esposta anche per Rita Ora, alla serata con il marito, Taika Waititi. L’artista inglese si è fatta creare un modello unico da Marni. Sulla tuta in nylon trasparente, che sottolinea il fisico scultoreo, sono stati applicati dei lunghi fili di perline multicolor, che coprivano lo stretto indispensabile. Shakira in rosso, una iper-provocante Camila Cabello e Dove Cameron, floreale e innamoratissima del suo Damiano David: guarda nella gallery le star più sexy al Met Gala.

