Il power dress di Monica Lewinsky: dal Sexygate a signora di potere

“Vi diamo il potere. Con un po’ di aiuto da parte un’amica” si leggeva qualche giorno fa in un post di Reformation, brand di moda al femminile votato alla sostenibilità. Nello scatto di lancio della nuova campagna si vedeva una donna, in abiti business, posare di spalle seduta su una scrivania, al piano alto di un grattacielo. Adesso sappiamo chi è quella donna: Monica Lewinsky.

Chi è Monica Lewinsky

Siamo negli anni Novanta, quando non esistevano i meme, Instagram e la comunicazione a cui siamo abituati oggi. Per le generazioni che hanno vissuto quella vicenda però, le vignette, le battute e video goliardici nei programmi di satira su Bill Clinton e Monica Lewinsky restano ben impressi nella memoria. Lei era una stagista venticinquenne alla Casa Bianca, lui il 42esimo presidente degli Stati Uniti. I due sono stati i protagonisti del Sexgate (in Italia lo chiamavamo anche Sexygate), il più grande scandalo sessuale avvenuto alla White House. Clinton, spostato con Hillary Clinton, e la Lewisnky hanno vissuto una storia clandestina per due anni, che ha portato all’impeachment del numero uno di Washington.

Attivista contro le discriminazioni

Monica Lewinsky e Bill Clinton, al tempo 49enne, si erano conosciuti nel 1995, durante il primo mandato presidenziale. Nel 1998 l’affair era diventato di pubblico dominio. “A 22 anni mi sono innamorata del mio capo, a 24 ne ho vissuto le devastanti conseguenze” ha ammesso lei in un’intervista nel 2015. Come ci si riprende da uno scandalo del genere, quando si ha tutta la vita davanti? Poco alla volta. Monica, ora 50enne, è tornata sotto le luci della ribalta, reinventandosi come scrittrice e, soprattutto, attivista. Il suo scopo è ora aiutare le persone che hanno subito discriminazioni e che sono state messe in silenzio. La Lewinsky è particolarmente attiva contro il cyberbullismo, perché cambiano i tempi e modi, ma la cattiveria è invariata. Il suo sguardo è però rivolto, ancora una volta, anche verso la politica.

La Lewinsky chiama le donne al voto

La nuova campagna di Reformation non è solo moda, anzi! “Una donna Reformation è una donna di potere – e una donna di potere usa la sua voce” ha dichiarato Monica Lewinsky nei giorni del lancio della nuova adv del brand di moda. Lo scopo del progetto, realizzato in collaborazione con Vote.org, è sensibilizzare il pubblico femminile sulle votazioni ai seggi. In queste settimane negli Stati Uniti infatti si svolgono le primarie, che porteranno poi alle elezioni presidenziali di novembre. Perché non votare allora con un abbigliamento che denoti l’indipendenza del gentil sesso? Negli scatti la Lewisnky posa con fierezza, dimostrandosi forte e libera. Il power dress in tutti i suoi canoni stilistici è perfettamente rispettato. L’abito rosso, simbolo di potere (348 euro), il completo gonna e gilet (398 euro) portato con la cravatta, la longuette con la camicia bianca, i pantaloni di un elegante tailleur bianco: nell’armadio strong di Monica non manca proprio niente, c’è persino un sensualissimo trench in pelle nera (898 euro).

Monica, passione moda

La moda, ormai lo sappiamo, va a braccetto con la politica. In attesa di sapere chi sarà la prossima First Lady degli Stati Uniti (si riconfermerà Jill Biden? Ci sarà il ritorno di Melania Trump?), le immagini di Monica Lewinsky mandano un segnale chiaro per l’emancipazione femminile. Lei, attivissima su Instagram, condivide quotidianamente frasi motivazioni e spunti di riflessione per il cambiamento della società. Nel suo feed però c’è anche qualche contenuto moda, passione comune a tante. Per San Valentino Monica ha svelato di aver ricevuto un regalo speciale: la mamma le ha infatti donato una sua giacca Chanel degli anni Ottanta. Il blazer rosso in lana bouclé si fa notare, la Lewinsky l’ha abbinato a un Pouch oro di Bottega Veneta. E che dire poi del long dress bicolore in pizzo di Rodarte scelto per il Vanity Fair Oscar Party 2023? Le immagini più forti, per il messaggio che vogliono trasmettere, sono però quelle della campagna Reformation: guardale nella gallery.

Related Posts