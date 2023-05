Michelle Obama e Rania di Giordania: sfida di stile alla laurea delle figlie

L’ex First Lady americana e la regina sono volate in California per celebrare l’importante traguardo di Sasha e Salma

Nel weekend in cui in mezzo mondo si celebrava la festa della mamma, due genitrici vip erano in festa per la laurea delle figlie. Michelle Obama e Rania di Giordania sono state fotografate alla University of Southern California, a Los Angeles: orgogliose ed emozionate, hanno un po’ rubato la scena alle loro ragazze, Sasha Obama e Salma di Giordania. Se le due 22enni, che si sono rispettivamente laureate in sociologia e arte, indossavano la toga d’ordinanza, Michelle e Rania si sono invece distinte per il loro stile inconfondibile.

Impegno sociale e… moda

Sia Michelle Obama che Rania di Giordania hanno contribuito negli anni, ognuna a modo suo, a sensibilizzare sul tema dell’emancipazione femminile. Donne forti e indipendenti, si sono sempre date da fare in campo sociale, sfruttando al meglio la loro popolarità: Michelle in veste di First Lady degli Stati Uniti e Rania come moglie del re giordano Abdullah II. Non a caso le due erano in prima fila in California a fare il tifo per le figlie che, chi lo sa, potrebbero raccogliere il testimone da attiviste per i diritti civili. Michelle e Rania sono però note al grande pubblico anche per il loro stile nell’abbigliamento. Un mix di top brand e stilisti emergenti, il tutto condito con accessori accattivanti (e costosi): in quanto a look non passano inosservate e così è stato anche alla laurea di Sasha e Salma.

Michelle Obama, lady col tulle

Michelle Obama è arrivata all’università mano nella mano con il marito, l’ex presidente statunitense Barack Obama. Al loro fianco c’era anche la primogenita Malia Obama, 24 anni. Sorridenti e affiatati, hanno subito catturato l’attenzione dei presenti. Nel look Michelle ha saputo unire impeccabilmente il suo mood anticonformista e funky alla comodità. Il wrap-dress di Dries Van Noten legato in vita si fa notare grazie all’ampia gonna di tulle blu degradé. Il bustino nero vanta invece dei dettagli jacquard. Ai piedi la Obama calza dei sandali bassi, i Portofino 20 di Gianvito Rossi, in camoscio, con cinturino alla caviglia.

Rania, regina di stile (e tacchi alti)

E’ invece l’incarnazione dell’eleganza Rania di Giordania. Fashionista seguitissima e apprezzatissima, la Regina, ha optato per un abito giallo pallido di Brandon Maxwell (2.700 euro). Il modello asimmetrico, con le maniche lunghe, è stretto in vita da una cintura in tonalità. In mano Rania tiene la Nano Sac de Jour di Saint Laurent (2.200 euro) in pelle bordeaux mentre ai piedi sfoggia un paio di alte pump con tacco oro e motivi geometrici di Dior. La royal sorride di fianco al marito, Abdullah II, e alla figlia Iman, freschissima di matrimonio. Michelle vs Rania: chi vince la sfida di stile? Per noi sono due 110 e lode!

