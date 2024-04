Bianco o no? Le manicure da copiare: da Annalisa a Luxuria

Le unghie sono sempre protagoniste dei look delle vip, e la manicure non viene mai lasciata al caso. Sui red carpet e gli show in tv, ma anche per sentirsi perfette durante momenti privati, le famose prestano molta attenzione alla forma e al colore delle unghie che, ormai, sono diventate un vero e proprio elemento dell’outfit. C’è chi le sceglie extralong, chi coloratissime, e chi propone degli effetti 3d che le trasformano in gioielli.

Unghie bianche, trend di primavera

Se c’è una nuance che sta prendendo piede (pardon, mano), è quella del bianco. Una tinta neutra, dall’effetto soft, ma comunque ben visibile: perfetta per la primavera. L’ha scelta Vladimir Luxuria, in pendant con l’outfit candido della prima puntata dell’Isola. Piace anche a Chanel Totti, che è una fan delle unghie lunghissime. E Matilde Gioli sottolinea i margini con decorazioni argentee.

Le fan delle unghie lunghissime

Le unghie lunghe sono da sempre molto amate, simbolo di eleganza e seduzione. Quest’anno la tendenza tende all’estremo e le preferite sono esagerate. Angelina Mango non perde occasione per sfoggiarle extralong e con una manicure 3D che non passa inosservata, dal Festival di Sanremo alle ospitate in tv. Anche quelle di Georgina Rodriguez si fanno notare per “dimensioni”, con forma a stiletto e french manicure. Ma chi osa davvero è Big Mama. Le sue unghie con forma square extralong e decorate con strass e lustrini vari si fanno decisamente notare.

Lo smalto colorato è sempre un’ottima idea

Per quanto la manicure neutra riscuota grandi successi, lo smalto colorato piace sempre moltissimo. Quello rosso, classico intramontabile, conquista molte vip, come Federica Panicucci. Lo ha preferito anche Chiara Ferragni in una delle sue ultime apparizioni social. Rosa Perrotta ha scelto una tonalità più scura, tendente al marrone. Decisamente più audace e insolita la proposta di Adriana Lima con un colore cangiante tra il verde e l’azzurro. La preferenza di Annalisa cade sul nero: una scelta di tendenza, che unisce eleganza e trasgressione. Perfetta con l’outfit Dolce e Gabbana con reggicalze a vista.

Smalto neutro, ma tanta personalità

C’è anche chi sceglie di puntare su tonalità di smalto dai colori chiari e neutri, ma ciò non significa una mancanza di personalità o poca voglia di osare. Ad esempio Maria Esposito opta per una tonalità nude per le unghie molto lunghe e poi gioca con gli anelli vistosi. Vanessa Hudgens sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party sceglie una manicure baby boomer e anche Valentina Ferragni preferisce una tinta delicata ma dall’effetto perlato che aggiunge un tocco speciale.

Anche Rosa Perrotta e Beatrice Valli hanno sfoggiato sui social la loro manicure: guardale nella gallery.

