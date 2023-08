Emily Ratajkowski, ecco cosa significa il suo cambio di look

La modella abbandona la chioma castana e opta per il rosso: grandi cambiamenti in vista?

Il 18 luglio Emily Ratajkowski ha stupito i fan con un sorprendente cambio di look. I suoi lunghi capelli castani scuri hanno lasciato il posto a una nuova chioma rossa infuocata. Le foto che ha pubblicato sui social hanno infiammato i follower, complice anche il seducente costume intero Inamorata che la modella ha scelto di indossare per annunciare il cambiamento. Ma la novità estetica è sinonimo di qualcosa di più profondo.

La nuova Emily

“Gone red”, ha scritto su Instagram Emily Ratajkowski pubblicando le foto del suo make over. La lunga cascata di capelli castani ha lasciato il posto a una scintillante chioma rossa dai riflessi rame, che valorizza il suo incarnato e che anticipa uno dei trend della prossima stagione. La tinta scelta è profondamente legata alla seduzione: d’altronde, questo è un momento particolare per Emily.

Per quanto riguarda il taglio invece, la modella ha preferito non cedere ad altri colpi di testa, rimanendo fedele alle sue lunghezze scalate e alla frangia a tendina.

Cuore irrequieto

Per Emily Ratajkowski è un periodo di irrequietezza, e non solo per quanto riguarda i capelli. Dopo il divorzio da Sebastian Bear-McClard, la modella fatica a trovare la pace del cuore. Prima ha avuto una breve relazione con Pete Davidson poi, a inizio anno, si vociferava di una liaison con Moses Sumney. A San Valentino faceva coppia con il comico Eric Andé ma, solo poche settimane dopo, il bacio focoso a Harry Syles ha fatto il giro del web. Accanto a quello di Emily è stato fatto anche il nome di Brad Pitt, un rumor però mai confermato. Di fatto l’unico punto fermo è Sylvester, il figlio avuto dall’ex marito di cui è pazzamente innamorata.

Tempo di rinnovamento

Il cambio di look di Emily Ratajkowski corrisponde, come spesso succede, a una trasformazione più profonda? Il rosso dei capelli sembra rappresentare un rinnovamento personale, l’inizio di una nuova fase nella sua vita. Una tinta scelta non a caso, simbolo di coraggio, di forza e di audacia. “E’ stato un anno orribile” ha confidato la modella solo poche settimane fa. Lei invece è sempre bellissima.

Related Posts