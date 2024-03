Belen Rodriguez, prove d’abito per il matrimonio di Cecilia

Cresce l’attesa per le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A sette anni dall’inizio della loro storia i due sono finalmente pronti per l’altare. Nella famiglia della sposa l’emozione è tanta. I preparativi sono in pieno svolgimento e adesso tocca alla damigella scegliere l’abito per il grande giorno. Chi è? Belen Rodriguez, ovviamente.

I dettagli del sì

E’ un borgo in Toscana la location scelta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per il loro matrimonio. Un’ambientazione che agli sposi ricorda sia le campagne dov’è cresciuto Ignazio che l’Argentina, Paese d’origine dei Rodriguez. Le nozze andranno in scena il 30 giugno, come loro stessi hanno dichiarato a Verissimo. Gli ospiti saranno circa 200 ma “la sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie” ha svelato Cecilia a Silvia Toffanin. Sia lei che Moser sono molto attivi sull’organizzazione del grande giorno anche se lo sportivo ammette come alla fine sia sempre la sposa a scegliere. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip, quando lei era fidanzata con Francesco Monte. Gli alti e bassi non sono mancati: nel 2020, dopo una crisi, si sono lasciati per poi tornare insieme, più affiatati di prima. Ed eccoci ora al passo più importante nella vita di una coppia.

Belen Rodriguez in abito bianco

I testimoni di Cecilia Rodriguez saranno il suo migliore amico e il fratello, Jeremias Rodriguez. A Belen Rodriguez è stato invece riservato un ruolo speciale, quello di damigella d’onore. Nelle scorse ore la conduttrice ha postato una serie di contenuti dallo showroom di Atelier Emé, brand che vestirà anche la sposa. “Scegliendo il modello per poi metterci un bel colore” scrive Belen dal camerino, mentre si scatta un selfie dove indossa quello che sembra in tutto e per tutto un wedding dress. Il modello, molto romantico, ha un bustino smanicato e una gonna ampia: in quale tonalità verrà realizzato? Rivedere l’argentina vestita da sposa, dopo le nozze del 20 settembre 2013 con Stefano De Martino, fa un certo effetto.

La rinascita di Belen

La piccola Luna Marì che gira contenta per l’atelier di abiti nuziali, Cecilia Rodriguez che non trattiene l’emozione, Belen Rodriguez che si riprende in camerino: quello passato dalla famiglia è un pomeriggio all’insegna della gioia. Queste nozze fanno bene anche a Belen, dopo i mesi difficili in seguito all’addio definito a Stefano De Martino e alla rottura con Elio Lorenzoni. La showgirl è tornata a sorridere e a condividere la sua quotidianità con i follower. Le giornate con i figli, gli impegni di lavoro e… un po’ di sensualità. La Rodriguez ha pubblicato un video malizioso dove indossa la lingerie Intimissimi. Un pomeriggio rilassato in una villa di campagna, tra passeggiate nella natura e divertimento sull’altalena: l’argentina torna bambina… rigorosamente in intimo. Guardala nella gallery, anche in versione damigella.

