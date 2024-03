Con le scarpe “anticaduta” Joe Biden rischia… lo scivolone

Gli americani, si sa, hanno un approccio tutto particolare con la moda. I cappellini da baseball, le camicie a quadri, i jeans, le scarpe sportive, i calzini di spugna: sebbene ci siano moltissime sfumature, è innegabile quanto queste siano tutte immagini che fanno parte dell’iconografia del cittadino medio, che abita tipicamente fuori dalle grandi metropoli. Quando però sei Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, vieni scrutato nel dettaglio su ogni aspetto della tua vita, look compreso.

Biden vs Trump

Si sono concluse da poco le primarie per nominare i due candidati alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, in programma per il prossimo 5 novembre. Joe Biden, ora in carica, sarà nuovamente il volto dei democratici: la speranza del partito è la rielezione per il suo secondo mandato alla Casa Bianca. A sfidarlo ci sarà Donald Trump, scelto dai repubblicani. Anche il tycoon spera nel secondo mandato (in questo caso non consecutivo), dopo essere stato alla White House dal 2017 al 2021. Si prospetta una battaglia agguerrita. Trump con il suo piglio sfrontato, che sfocia spesso in accuse aggressive, dà filo da torcere al ben più moderato Biden, per la gioia dello zoccolo duro del partito di destra. La sfida si combatte anche a suon di look.

Il ritorno di Trump… ma Melania non c’è

Dalle cravatte con lo scotch al cappellino con il famoso motto “Make America Great Again” ben saldo sulla testa, Donald Trump ha uno stile tutto suo in quanto a moda (errori compresi). Se, nel corso della sua presidenza, ci pensava la moglie Melania Trump a tenere alta l’asticella fashion, per questa campagna elettorale il tycoon potrebbe essere da solo: dell’ex First Lady infatti per ora non c’è ombra. Un’assenza che va a rafforzare le indiscrezioni su una crisi insormontabile della coppia. Melania farà la sua ricomparsa con l’avvicinarsi del voto? Al momento però è l’approccio stilistico di Joe Biden, presidente in carica, a dare nuovi spunti per attacchi mediatici da parte dei repubblicani.

Troppo vecchio per fare il presidente?

Sleepy Joe. “Joe l’assonato”, è questo il nomignolo che Donald Trump ha coniato nel 2019 per Joe Biden e che usa da allora, a favor di telecamere o sui social. E’ capitato infatti che il presidente si addormentasse, seppur per pochi secondi, durante importanti meeting o dirette televisive. Potevano gli avversari politici non approfittare di questi passi falsi? Del resto il punto di maggior debolezza di Biden è legato proprio alla sua età (81 anni) e alla sua forma fisica. Da moltissimi è considerato troppo anziano e cagionevole per un secondo mandato. Al recente Discorso sullo Stato dell’Unione, pronunciato a inizio marzo davanti al Congresso, Joe Biden ha però mostrato un vigore inatteso e un’indole combattiva che ha stupito tutti, facendogli recuperare punti e credibilità.

Con le Hoka ai piedi

Lo speech di Joe Biden ha dimostrato quanto sia pronto a dare del filo da torcere agli avversari repubblicani, nonostante l’età. Negli stessi giorni però il presidente si è mostrato in pubblico con un accessorio che ha fatto storcere il naso a molti: le sneakers. Se, ai tempi della campagna elettorale, le scarpe sportive di Kamala Harris avevano fatto il pieno di consensi, in questo caso Biden sembra essersi tirato la zappa sui piedi. Già in tre occasioni infatti è stato fotografato con le Hoka Transport (175 euro), ginniche dalla suola alta e molleggiata. “Create per il massimo comfort e supporto, durante le passeggiate e l’escursionismo” si legge sul sito americano del brand. Questo modello, che lui ha scelto in un nero discreto, ha anche l’approvazione dell’American Podiatric Association.

Joe Biden inciampa sulle sneakers

Le indiscrezioni sono arrivate a stretto giro. Perché Joe Biden ha necessità di indossare le sneakers (un modello ortopedico, per giunta) con giacca a cravatta, agli eventi pubblici? Passi lo stile casual all’americana ma qui potrebbero esserci risvolti medici. Si vocifera che il suo staff l’abbia invitato ad indossare le scarpe sportive per evitare ulteriori cadute in pubblico, come avvenuto in passato. In un momento tanto delicato per la rielezione, sarebbe un errore imperdonabile. Allo stesso tempo però una mossa del genere accentua l’attenzione su età e stato di salute del presidente, già da tempo sotto torchio. Andrew Bates, suo portavoce alla Casa Bianca, interpellato dalla stampa sulle ginniche, si è affrettato a rispondere che Biden le usa per fare esercizio. “So che non siete abituati a presidenti che fanno ginnastica, vi abituerete”, ha commentato, lanciando una frecciatina a Donald Trump. Una risposta giudicata da molti poco credibile. In questo periodo, dove tutto si gioca anche con i look e dove ogni immagine rimbalza sui social, questo passo di stile si è tradotto in uno… scivolone!

