Fedez defollowa Chiara Ferragni e si dedica agli acquisti (di Pokemon), in pantofole

Pomeriggio di shopping per Fedez… direttamente dal divano di casa. Il rapper ha approfittato della pioggia milanese per accogliere nel suo appartamento un collezionista di carte Pokemon. La nuova residenza del cantante sta prendendo forma e lui la arricchisce con pezzi unici, senza badare a spese.

La fine di un amore

Sembrano farsi sempre più tesi i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez. Da quando lui è uscito di casa a febbraio, le tensioni tra i due sono andate via via aumentando, tra interviste tv e frecciatine sui social. Adesso i due non si seguono più nemmeno a vicenda su Instagram. In fondo l’intera cronistoria della loro relazione è andata in scena sul web, dall’inizio dell’amore, al matrimonio, passando per cani, figli, moda e case, fino ad arrivare adesso alla rottura travagliata.

La nuova casa di Fedez

Settimana scorsa Fedez ha portato i figli, Leone e Vittoria, nella nuova casa milanese, dove si è trasferito in seguito alla separazione da Chiara Ferragni. Sebbene non ci siano certezze, si vocifera che il lussuoso appartamento sia nella zona del Castello Sforzesco. Per ora lui ha mostrato ai follower solo il grande salotto, dove al centro è stato posizionato un divano di design, e qualche scorcio nella cameretta dei piccoli. Grossi flipper e videogiochi anni Ottanta si stagliano nel locale, per la gioia dei bambini, che si divertono insieme agli amici e ai cuginetti. Il resto della casa è ancora in parte da arredare. Mentre era a Miami con i bimbi, durante le vacanze pasquali, il rapper ha acquistato un’opera dall’artista Dante Dentoni, realizzata in Lego. Il pezzo unico verrà presto istallato nella nuova residenza. Il prezzo è sconosciuto ma online si trovano creazioni simili di Dentoni a cifre che ruotano intorno ai 25mila euro.

Passione arte contemporanea

Fedez non ha mai nascosto la sua passione per l’arte contemporanea. Nel vecchio attico che condivideva con Chiara Ferragni troneggiavano opere uniche e molto costose. Sono tantissimii i personaggi Kaws che il rapper ha collezionato negli anni, alcuni li ha ricevuti in regalo anche da Chiara. A novembre la famiglia si era trasferita nel nuovo appartamento di lusso in zona Cilylife: con un arredamento estremamente ricercato e design, non avevano trovato posto gli oggetti pop del cantante. Nemmeno il tempo di abituarsi alla casa, che i Ferragnez sono stati travolti dallo scandalo pandoro, con le conseguenze che ormai tutti conosciamo. Per Fedez è ora tempo di arredare i locali dell’appartamento “da single” ed ecco che spuntano le carte Pokemon.

LEGGI ANCHE >>>Nella cubo-scarpiera di Fedez le sneakers sono costosissime<<<

Le carte Pokemon

Eleganti teche di vetro, foderate sul fondo e ai lati di velluto verde bosco: qui sono posizionate le carte Pokemon di Fedez. Lui è un collezionista di tutto rispetto e non bada a spese. Non sappiamo cos’abbia acquistato nello specifico dal venditore che ha ricevuto a casa (e che si è presentato con una valigetta di sicurezza) ma, nel mostrare le card perfettamente sistemate nelle vetrinette, si possono osservare dei pezzi unici. C’è la serie che richiama L’urlo di Munch, realizzata in onore della mostra sull’artista nel 2018 al Tokyo Metropolitan Art Museum e la coppia con Pikachu vestito da Mario e Luigi, i protagonisti del famoso videogioco. E’ impossibile stabilire il valore della collezione di Fedez ma alcune di queste carte sono in vendita sul mercato secondario anche a 10mila euro l’una: il totale è sicuramente a molti zeri.

Il look per lo shopping

Non passa inosservato l’outfit indossato da Fedez per fare compere da casa. Il suo è un look casual, dato il luogo in cui si trova, ma non per questo cheap. I pantaloni della tuta nera sono abbinati a una felpa in tonalità di Vetements (1.190 euro), con il famoso logo in rosso. Ai piedi spiccano le pantofole Versace in spugna con grafica barocca (110 euro): un accessorio cool che tiene i piedi al caldo, date le rigide temperature di questi giorni. Nell’ultimo periodo, per lui molto complicato, il rapper si è avvicinato ulteriormente a Donatella Versace, con cui ha uno stretto rapporto di amicizia. Lui le fa visita spesso e di due hanno anche trascorso un pomeriggio insieme in occasione della Design Week, per il lancio dei nuovi prodotti di casa della Medusa.

Il weekend romano di Chiara Ferragni

Nel nuovo ruolo da separato, Fedez è attivissimo ma Chiara Ferragni non sta a guardare. Dopo uno stop social di due settimane, l’influener è tornata su Instagram. Fuga a Venezia per lei, dove ha presenziato agli eventi organizzati per l’opening della Biennale: per l’occasione Chiara ha sfoggiato due look sensualissimi. Rapido passaggio a Milano, dove è stata avvistata (in reggiseno) alla Design Week. Il weekend la Ferragni l’ha invece trascorso a Roma insieme a un gruppo di amici. Molti gli outfit casual indossati durante il giorno ma è il malizioso body trasparente di Nensi Dojaka (970 euro) a far volare la fantasia. Nuovo giorno, nuova meta: martedì l’imprenditrice è andata a Monte Carlo, dove, in posa sul letto, ha scelto un total look Dsquared2. Chiara è splendida, serena, modaiola e pronta a rimettersi in gioco. Nella gallery trovi le sue ultime mise… e le carte Pokemon di Fedez.

