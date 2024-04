Irina Shayk e Karlie Kloss tra le veneri ricoperte di gioielli per Swarovski

Quella di Venere che emerge dalle acque in tutto il suo splendore è un’immagine di forte impatto, che ha ispirato poeti e artisti fin dall’epoca classica. Simbolo di fascino, femminilità e sensualità, ma anche di self confidence e potere, la dea della bellezza ha ammaliato anche Swarovski che per la sua nuova campagna di gioielli ha scelto icone di sex appeal come Irina Shayk e Karlie Kloss.

Le muse di Swarovski

Le modelle scelte da Swarovski e fotografate da Steven Maisel sono donne molto diverse nei lineamenti e nel modo di porsi ma tutte dotate di grande carisma. Dopo la collaborazione con Bella Hadid nel 2022, il brand sceglie un team di bellissime: insieme a Irina Shayk e Karlie Kloss, ad ammiccare con sensualità all’obiettivo ricoperte di gioielli luccicanti ci sono anche Fei Fei, Abby Champion e Imaan Hammam. “Mi sono ispirata alla figura simbolica della Venere cercando di reinterpretarla attraverso un approccio moderno che portasse alla luce gli ideali contemporanei di eleganza, empowerment, creatività che sono perfettamente incarnati dal cast delle modelle” ha detto Giovanna Engelbert, global creative director del brand.

La collezione ispirata al mondo marino

Conchiglie di cristalli, ostriche che racchiudono perle preziose, stelle marine luccicanti, collane che come cascate adornano i décolleté, bracciali e anelli che avvolgono le braccia e le dita di Irina Shayk e delle altre, nelle loro spire lussuose. La collezione di Swarovski prende ispirazione dalla miriade di forme del mondo acquatico e dei giardini sottomarini. La magia dei cristalli e delle perle catturano la luce, riflettendo il movimento e i motivi del mare. I gioielli sono realizzati con un’ampia gamma di tecniche d’alta gioielleria che danno alla luce forme fluide e colori vibranti.

Cinque ideali di bellezza

Come veneri che emergono dalle onde, le modelle esprimono loro stesse con glamour e audacia, grazie anche al lavoro dell’hairstylist Guido Palau e dalla makeup artist Dame Pat McGrath. Sono cinque divinità contemporanee quelle proposte da Swarovski, che rappresentano ognuna una sfaccettatura diversa della femminilità. Irina Shayk sfoggia gioielli voluminosi e importanti, trasparenti come l’acqua. A Karlie Kloss sono associate le stelle marine che le adornano braccia, dita e capelli. Imaan Hammam risplende tra le perle, bellissima come il tesoro prezioso racchiuso dall’ostrica. Fei Fei ha il volto incorniciato da conchiglie azzurre mentre Abby Champion si accende di bagliori rossi. Guardale tutte nella gallery e lasciati stupire.

