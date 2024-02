Lewis Hamilton, il nuovo pilota Ferrari dialoga con la moda

É ufficiale: dal 2025 Lewis Hamilton sarà un pilota Ferrari. La conferma è arrivata nel pomeriggio del primo febbraio. A fine anno il sette volte campione di Formula 1 lascerà la Mercedes, per approdare a Maranello. La vita di Hamilton si tingerà dunque di rosso ma, negli anni, lui ci ha abituati a un arcobaleno di colori. Non solo motori per Lewis, che è anche un fashionista appassionato. I suoi look nel paddock rimbalzano di testata in testata e agli eventi più glam è sempre tra i più fotografati: imbattibile anche nello stile.

A Parigi da Dior

Si sono da poco concluse le sfilate parigine. A gennaio nella Ville Lumiére sono scese in passerella le collezioni maschili e quelle dell’haute couture. Se a queste ultime hanno presenziato principalmente star del gentil sesso, agli show del menswear si sono visti molti uomini. Da Marco Verratti a Zinedine Zidane, tanti erano gli sportivi presenti: tra di loro c’era anche Lewis Hamilton. Il campione di F1 ha catturato i flash dei fotografi da Dior. Outfit total brown per lui, con un elegante cappotto sciancrato, abbinato a un paio di pantaloni baggy. Dalla profonda scollatura del maglioncino con la zip spuntavano in parte i pettorali e i tanti tatuaggi. In posa prima del défilé Lewis, con una miriade di treccine in testa e gli occhiali da sole con le lenti arancioni, era super cool.

La tuta della discordia… e di paillettes

Moda sì ma anche impegno sociale per Lewis Hamilton. Con il suo approccio stilistico unico, lontano anni luce dai canoni estetici a cui siamo da sempre abituati, il pilota sta contribuendo al superamento dei vecchi stereotipi legati alla mascolinità tossica degli sportivi. Per queste sue scelte modaiole, esibite con orgoglio, si è anche attirato qualche critica da parte di colleghi e addetti ai lavori, che hanno messo in dubbio la sua virilità. A maggio 2023, durante il weekend del Gran Premio di Miami, Hamilton si è presentato all’autodromo con una tuta viola di paillettes firmata Rick Owens. Un capo unico e altrettanto eccentrico, che non è passato inosservato. “Sei semplicemente ridicolo” ha commentato l’ex pilota di MotoGP Casey Stoner su X, scatenando un acceso botta e risposta tra detrattori ed estimatori dello stile di Lewis.

Favoloso con Versace

Di certo, i grandi brand fanno tutti il filo a Lewis Hamilton. Lui, particolarmente attivo sui social, è solito condividere i suoi outfit più accattivanti, fatti di lustrini, colori e materiali insoliti. La giacca in pelle di Versace, realizzata su misura per il Gran Premio di Las Vegas, ha fatto battere i cuori dei fashionisti. “Versace and the fabulous Lewis Hamilton” si leggeva sulla schiena. E lui favoloso lo è davvero: tutto quello che propone diventa super cool. Le collezioni che il campione britannico ha realizzato con Tommy Hilfiger negli anni sono andate a ruba. Il paddock è però da sempre la sua passerella preferita: lì Hamilton dà il meglio di sé.

Le perle al collo

Negli ultimi mesi abbiamo visto Lewis Hamilton nel total red Bottega Veneta e nei lustrini di Burberry. Non è mancato il denim (come la camicia Tommy Hilfiger indossata in Messico) e nemmeno… le perle. Sì, lo sportivo che gioca con la moda ama gli accessori vistosi ed è solito sfoggiare al collo collier accattivanti. Sul red carpet dei British Fashion Awards ha ammaliato con una collana divertente, arricchita da pietre verdi e gialle. Due diamanti adornavano le narici mentre alle orecchie spuntavano dei cerchietti iper brillanti. Il doppio filo di perle Valentino, portato sulla pelle nuda nella notte di Las Vegas, è però il vezzo stilistico che ha infuocato i fan. E c’è già chi parla di una futura collaborazione per le linee di abbigliamento Ferrari. Del resto, chi meglio di lui? Riguarda un po’ di look nella gallery.

