Victoria De Angelis si spoglia per… Armani

Victoria De Angelis balla da sola. La bassista dei Maneskin, da sempre elemento trainante del gruppo, ha ottenuto un contratto importante nel mondo della moda: è il nuovo volto della campagna Emporio Armani underwear primavera/estate 2024. La sua femminilità trasgressiva e lo stile indie glam fa gola a parecchi brand.

Chi è Victoria De Angelis

Victoria De Angelis nasce a Roma il 28 aprile del 2000. Di origini danesi, inizia a suonare la chitarra a 8 anni e durante le scuole medie passa al basso. Al liceo conosce il chitarrista Thomas Raggi e i due fondano nel 2015, insieme al cantante Damiano David, la band Maneskin, cui si aggiungerà il batterista Ethan Torchio.

Il nome della band, scelto proprio da Victoria, deriva dal danese, e significa “chiaro di luna”. E non stanno certo “zitti e buoni”, i Maneskin. Parteciperanno a X Factor 11, vinceranno Sanremo 2021, poi anche l’Eurovision Song Contest 2021, riscuotendo successo internazionale e lanciando la loro carriera negli USA e in tutto il mondo.

Lo stile hippie chic di Victoria

Victoria De Angelis, detta Vic, è dotata di un fascino irresistibilmente ribelle, ma allo stesso tempo di una femminilità destabilizzante. Amatissima dal pubblico giovane, miete successi sui social, che alimenta con foto acchiappa click.

Grande appassionata di moda, ha un’anima hippie chic ed è la principale “curatrice” del look del gruppo. La De Angelis spicca per il suo stile insieme agli altri membri della band, Damiano su tutti. Non c’è brand di moda che non abbia puntato gli occhi sulla band del momento.

Vic musa di Armani

E se si vocifera di una carriera da solista per Damiano, ecco che per Victoria De Angelis è iniziata ufficialmente la carriera fashion: firmata Emporio Armani.

Davanti all’obiettivo di Giampaolo Sgura, Vic mostra l’intimo griffato: il completo sportivo, quello di pizzo, il reggiseno nero e il perizoma. Capelli sciolti con frangia, sguardo provocatorio, Vic si concede persino un topless. Con la sua magnetica presenza scenica e il suo personale senso dello stile, Victoria De Angelis conferisce una dimensione energica alle immagini, trasmettendo un messaggio di consapevolezza e forza. Guarda nella gallery l’animo ribelle e trasgressivo della bassista dei Maneskin… in mutande.

