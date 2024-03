Melania Trump torna a fianco del marito (ed è splendida)

L'ex First Lady va al seggio in Florida con Donald Trump: il suo look è chic e costoso

La campagna elettorale a stelle e strisce entra nel vivo, è ora di sfoderare l’artiglieria pesante. Nel caso di Donald Tump, la sua arma vincente potrebbe essere la moglie, Melania Trump. L’ex First Lady ha fato il suo ritorno sulla scena pubblica il 19 marzo, in occasione del voto per le primarie in Florida. Poteva non scegliere un look strepitoso?

Melania e Donald, di nuovo insieme

Donald e Melania Trump sono arrivati sereni e sorridenti al Morton and Barbara Mandel Recreation Center, a Palm Beach, in Florida. Loro, che risiedono nella spettacolare tenuta di Mar-a-Lago, hanno diritto a votare in questo distretto per le primarie presidenziali. Grazie ai voti registrati negli altri Stati, Trump è già di fatto il candidato repubblicano per la corsa alla presidenza: era però importante per gli elettori che si facesse vedere qui. A stupire è invece la presenza dell’ex First Lady. Dalla fine del mandato di Trump alla Casa Bianca, Melania si è fatta vedere a fatica sulla scena pubblica. Per questa terza candidatura l’ex modella non aveva ancora presenziato a eventi ufficiali. “E’ un persona riservata, una grande persona, una persona sicura di sé e ama molto il nostro Paese. Sinceramente mi piace tenerla lontana da tutto questo, così cattivo e meschino” aveva dichiarato Donald a settembre, incalzato sulla perenne assenza della moglie. Secondo le fonti ufficiali lei è troppo impegnata con la gestione del figlio 18enne, Barron. Per la cronaca rosa invece, la crisi tra i due coniugi sarebbe ormai irrisanabile.

Donald con la cravatta rossa

La ricomparsa di Melania Trump sulla scena podrebbe essere un grosso vantaggio per Donald Trump, che correrà ancora un volta contro Joe Biden, attuale presidente in carica. Il voto è fissato per il 5 novembre 2024. I due, abbracciati e radiosi a Palm Beach, hanno senza dubbio incontrato il favore degli elettori repubblicani. Cravatta rossa, come quasi sempre accade, per Trump: dalle elezioni del 2000, vinte da George W. Bush, questo è infatti il colore associato al suo partito. Lui l’ha abbinata a un completo blu elettrico e a un paio di eleganti stringate nere da uomo. Una calzatura completamente diversa da quella scelta nei giorni scorsi e in più occasioni dal suo avversario, Biden, fotografato con le sneakers Hoka. L’accessorio insolito, che poco si sposa con le eleganti suit da evento pubblico, aveva fatto discutere non poco in America.

Strepitosa e firmata

In fatto di look però, in questa uscita di coppia, è quello di Melania Trump a spiccare. L’ex First Lady, che ci ha abituati negli anni ad outfit degni di una passerella (pur non mancando gli scivoloni), ha scelto il black and white. Lo chemisier lungo in cotone con stampa grafica a orchidea è perfetto per il clima caldo e soleggiato della Florida. Firmato Alexander McQueen (2.290 euro), ha un colletto maschile, polsini con bottoni e la gonna leggermente svasata. Melania ha enfatizzato il punto vita con un cinturina nera. In mano l’ex First Lady stringeva una borsa con manico di Chanel (6.600 euro), dall’inconfondibile motivo matelassé, mentre ai piedi calzava delle altissime pump di Christian Louboutin (695 euro), con tacco dodici. Occhiali scuri, capelli sciolti che si agitavano con la brezza marina, fisico invidiabile, portamento fiero: la Trump è impeccabile. Stay tuned. “Restate sintonizzati”, ha detto lei alla stampa presente. I fashionisti di mezzo mondo ringraziano.

