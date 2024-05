Irina Shayk è bollente: slip bianchi (abbassati) e stivaloni fluo

Passano gli anni ma Irina Shayk resta sulla cresta dell’onda. A 38 anni la top model è sempre richiestissima. Tra campagne pubblicitarie e sfilate, la Shayk si conferma una delle modelle più prolifere. Negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé ancora una volta, grazie a una nuova adv campaign da capogiro.

Irina con gli stivali

Irina Shayk si è messa in posa per lanciare i nuovi stivali disegnati da Alastair McKimm per celebrare i quarant’anni di attività di Marc Jacobs. I Kiki Boots sono un modello iconico del brand americano, lanciato per la prima volta in passerella con la collezione autunno-inverno 2016. Per l’importante anniversario dello stilista vengono ora proposti in quattro inediti colori fluo. Venti centimetri di tacco, plateau vertiginoso, nuance accattivanti, quindici piccole fibbie che salgono su tutta la lunghezza: con queste scarpe non si passa inosservati. Anche il prezzo è da capogiro: 2.145 euro.

In mutande per Marc

Un paio di mutande per promuovere… degli stivali. Così appare Irina Shayk nella campagna di lancio dei Kiki Boots. In uno studio fotografico la top si è messa in posa davanti all’obiettivo di Carin Backoff: calzature ai piedi e, per il resto, solo un paio di slip bianchi. Il fisico statuario, il volto imbronciato, il trucco al naturale, i capelli bagnati, lo sguardo magnetico: la Shayk è una visione. In un’altra carrellata di foto la modella abbraccia un cuscino, posa su una sedia o si avvolge in un candido asciugamano di spugna. Immagini evocative, che fanno volare la fantasia: per quanto siano mastodontici, i boots finiscono così quasi in secondo piano. In uno degli scatti lei si abbassa addirittura l’intimo, lasciando intravedere la parte centrale delle natiche.

Diva in passerella

Dove c’è Irina Shayk, il successo è garantito. Che venga criticata o acclamata, lei non fa mai niente in sordina. Il 29 aprile la top russa ha calcato la passerella di Ralph Lauren. Uno show unico, con la collezione per l’autunno-inverno 2024, andato in scena nella sede del brand al 650 di Madison Avenue, a New York. La curiosità? Anche la prima sfilata del marchio, nel 1972, si era svolta nella stessa location. Oltre mezzo secolo dopo dopo, i canoni stilistici del re della moda americana sono inalterati. Un po’ Far West, un po’ Hamptons, un po’ Old Hollywood, senza dimenticare quella praticità tutta a stelle e strisce. Il défilé è stato aperto da Christy Turlington ma anche la Shayk si è fatta notare. La top ha sfoggiato una tuta in camoscio marrone, stretta in vita da una cintura: cowgirl sensuale (e non è la prima volta in questa veste).

Online è sexy

Dai boots di Marc Jacobs alla proposta country di Ralph Lauren, Irina Shayk sa interpretare ogni ruolo. E’ però forse su Instagram che la top dà il meglio di sé. Consapevole del suo sexy appeal senza eguali, Irina ama pubblicare scatti provocanti, che scatenano commenti di apprezzamento da parte dei follower. Negli ultimi giorni si è fatta vedere in lingerie sui social, per la gioia dei fan. Di spalle con un completo in pizzo, si è scattata un selfie malizioso. Altro giorno, altro autoscatto: eccola riprendersi dall’alto con un reggiseno rosso. La Shayk mostra la pelle ma tiene ben nascosta la vita privata: nulla si sa infatti dei suoi amore. Dopo la fine della storia (non senza tira e molla) con Bradley Cooper, la modella sarà ancora single? Impossibile saperlo. Potete però ammirarla nella nostra gallery: ci sono tutti gli ultimi outfit sexy.

