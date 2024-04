Chiara Ferragni torna a Milano e sfoggia il reggiseno di “design”

Lui si diverte al Coachella, lei sparisce dai social. Lei torna a postare scatti maliziosi, lui mostra i figli nella sua nuova casa. Il botta e risposta tra Chiara Ferragni e Fedez va in scena su Instagram. Loro che, dall’inizio dell’amore, hanno condiviso con i follower ogni particolare della vita, continuano anche adesso che è in corso la separazione. Da Ferragnez a Ferragnex… ma sempre sul web. Nel pomeriggio del 18 aprile, entrambi hanno stupito i fan: lei ha puntato su un reggiseno nero.

A casa del papà

“Prima volta a casa” scrive Fedez su Instagram, nel postare un video in cui i figli, Leone e Vittoria, entrano nel suo nuovo appartamento. Dopo una serie di alloggi provvisori, il rapper ha trovato la sua residenza definitiva. A fine febbraio lui ha infatti lasciato il super attico di Citylife che condivideva con Chiara Ferragni, per iniziare il prossimo capitolo della sua vita. Come ammesso dal cantante in un’intervista tv, la coppia non ha retto al pandoro-gate, anche se c’erano già spaccature precedenti. Un salone grandissimo, con un comodo divano centrale: per ora l’arredamento è ridotto all’osso ma non mancano i giochi. Flipper, video game, action figure, pupazzi: tutto è perfetto per i bambini, che sembrano essersi divertiti molto.

Chiara alla design week

Mentre Leone e Vittoria trascorrevano qualche ora con il papà nella nuova casa, Chiara Ferragni presenziava (praticamente in reggiseno nero) alla Design Week. La settimana dedicata alle ultime tendenze in fatto di arredamento è in pieno svolgimento. Milano pullula di stranieri, che affollano i vari spazi in giro per la città allestiti a tema. Il giorno prima Fedez aveva postato una serie di immagini al cocktail di Versace: gli scatti con Donatella Versace hanno confermato il forte legame di amicizia che li unisce. Adesso tocca a Chiara sostenere un amico: Filippo Fiora. L’influencer ha partecipato all’evento di 13.1 Architecture & Decor, per la presentazione della collezione curata da Fiora. I due sono amici di vecchia data e Filippo ha anche curato il progetto del lussuosissimo attico di Citylife.

Il reggiseno di “design”

Come ci si veste per partecipare a un evento della Design Week? Le opzioni sono svariate, Chiara Ferragni ha deciso di stupire. E’ Nensi Dojaka il brand scelto per la serata. Un reggiseno nero, portato senza maglietta e addirittura sopra al coprispalle bianco a maniche lunghe. Culotte nere e gonna longuette in maglina trasparente completavano l’outfit rivelatore dell’influencer. Il focus è sul busto. Seno minuto, ventre piatto: Chiara è splendida e non ha vergogna di mostrarsi. La Ferragni posa nei vari ambienti dell’istallazione, che ricordano le stanze di una casa. In mano stringe una minibag in pelle di Chanel ma a spiccare è soprattutto il sorriso ritrovato. Niente fede, al dito c’è solo il prezioso anello Panthère di Cartier (83.500 euro), come già si era notato durate la vacanza a Dubai con i figli.

L’exploit veneziano

Dopo una pausa social di due settimane, Chiara Ferragni è tornata in grande sfoggio su Instagram. L’occasione per riprendere a postare è stata l’inaugurazione della Biennale di Venezia. Due gli outfit sfoggiati dall’imprenditrice, uno più sexy dell’altro. Per partecipare all’opening della mostra ‘Musei delle Lacrime’ di Francesco Vezzoli, Chiara ha optato per il total black, con un vestito lungo di Monot (1.290 euro) dallo spacco esagerato: minimal ma bollente. Effetto shimmer and shine per la seconda serata. In un hooded dress argento ricoperto di cristalli, la Ferragni ricordava Grace Jones negli anni Ottanta. Il modello, firmato Giuseppe Di Morabito (1.877 euro), svelava la schiena. Da Venezia a Milano, la sensualità non manca: guarda nella gallery le ultime mise di Chiara Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Related Posts