Il Met Gala sexy di Rita Ora (e Taika Waititi approva)

In un Met Gala in cui non sono mancati gli outfit sexy e trasparenti, anche Rita Ora ha dato il suo contributo alla quota hot. Il nude look che ha sfoggiato sul red carpet dell’evento più glamour dell’anno ha lasciato sbalorditi, ma la cantante inglese ha superato sé stessa subito dopo, quando all’after party ha sfoggiato una mise ancora più hot. Al suo fianco il regista Taika Waititi che ha posato orgoglioso e sorridente accanto alla moglie, così bella e fiera.

Rita Ora sul red carpet del Met Gala

Per il Met Gala (il tema di quest’anno era The Garden of Time) Rita Ora ha sfoggiato un modello Marni. Per la cantante una tuta in nylon completamente trasparente che aderiva alla perfezione al suo fisico scultoreo. A nascondere l’indispensabile, una maxi collana di perline colorate infilate a mano che scendeva davanti e dietro fino a terra, ora svelando e ora coprendo le grazie della pop star. Il marito Taika Waititi l’ha accompagnata mano nella mano lungo la scalinata del museo, dando prova di grande complicità.

Il nude look all’after party: il potere degli accessori

Dopo il party al museo, i vip si sono spostati ai vari after party in città e non hanno rinunciato a un cambio di outfit. Rita Ora a ben guardare ha indossato lo stesso vestito, cioè la catsuit trasparente in nylon, ma dandogli un aspetto ancora più hot cambiando gli accessori. Come? Via la maxi collana di pietre colorate, stavolta la cantante non si è preoccupata di coprire il seno. Sulla tuta ha indossato una body chain di perle bianche: una fila scorreva sulla parte alta del corpo, unendosi con un’altra che le contornava la vita e a tutte quelle che scendevano fino a terra. A tenerle insieme, con il compito anche di coprire le parti intime, due grandi fiori bianchi. A completare la mise, una pelliccia bianca, sandali dello stesso colore e gioielli Buccellati.

Affiatata con Taika Waikiki

Sia sul red carpet dell’evento più glamour di New York che durante l’after party, Rita Ora è apparsa raggiante mano nella mano con Taika Waikiki, suo marito dall’agosto 2022. I due hanno posato insieme davanti ai tanti fotografi, lei con sguardo provocante e lui sorridente e compiaciuto. Al Met Gala il regista era accollatissimo in un completo di pelle total Brown di Marni, alla festa notturna era invece in azzurro. Due look tutto sommato sobri, forse per compensare la tanta pelle esposta di lei, o forse per non rischiare di rubarle qualche flash. Cosa che, comunque, sarebbe stata impossibile.

