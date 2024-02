Claudia Schiffer protagonista della campagna Versace

Ci sono miti che non tramontano mai. Uno è quello della Medusa, creatura con il potere di pietrificare chiunque incroci il suo sguardo e che, con la famiglia Versace, è diventata emblema di bellezza, libertà ed emancipazione femminile. Un altro è Claudia Schiffer, che ha dominato le passerelle dagli anni 90 in poi e che ancora oggi, a 53 anni, lascia tutti di sasso con la sua bellezza e il suo carisma (tanto da essere stata trasformata in una Barbie). La top model è stata scelta dal brand di moda come testimonial per la campagna Primavera-Estate 2024, rinsaldando così un sodalizio che dura da 30 anni.

Il legame tra Claudia Schiffer e Versace

Il legame di Claudia Schiffer con Versace è iniziato ormai tre decenni fa. Fu Gianni Versace a prenderla sotto la sua ala, nell’epoca d’oro delle top model, e a contribuire a trasformarla in leggenda. Con Donatella Versace alla guida della maison, la sintonia non si è spezzata e anzi oggi vive una seconda primavera. Non è un caso se proprio Claudia ha chiuso a settembre la sfilata P/E 2024 del brand. A gennaio, la top ha presenziato alla premiere del film “Argille” con un abito Versace e oggi è tra i volti protagonisti della campagna. Si tratta di alcuni scatti di Mert Alas, in cui la top posa con i capi e gli accessori della maison.

Le borse Medusa ’95

La campagna con protagonista Claudia Schiffer presenta le nuove borse Medusa ’95. Il nome deriva dal dettaglio metallico, comparso per la prima volta nel 1995 e aggiornato negli ultimi tempi, simbolo del brand. La sua declinazione contemporanea è caratterizzata da un emblema circolare posto tra due semicerchi. Le borse sono state introdotte in occasione del fashion show di Milano: si tratta di una tote bag e una borsa a mano contraddistinte appunto da dall’iconico hardware. Altro tratto distintivo, il materiale: una particolare e lussuosa pelle dalla finitura cipria.

La campagna con Claudia Schiffer come protagonista

Negli scatti della nuova campagna Versace, la supertop ammalia con le sue pose. Sexy e maliziosa, con i capelli biondi scompigliati, Claudia Schiffer si fa fotografare in topless coperta solo dalla borsa nera o con il tailleur bon-ton che contrasta con il suo atteggiamento provocante. Con la mano, tira su la minigonna, ammiccando verso l’obiettivo.

Insieme a lei, anche le modelle Loli Bahia, Mona Tougaard. “La forza di queste donne incredibili che indossano silhouette e stoffe iconiche”, ha detto Donatella Versace. Tanta bellezza lascia pietrificati… proprio come fa la Medusa. Guarda la campagna nella gallery.

