Charlotte single in Chanel, Charlene versione disco: quante novità al Ballo della Rosa!

Disco music: è questo il tema scelto per l’edizione 2024 del Ballo della Rosa. Il famoso happening benefico organizzato annualmente a Monaco chiama a raccolta la famiglia reale, che risponde all’invito presentandosi in abiti che si sposano perfettamente con il mood stabilito. Una sorta di carnevale ma alquanto chic. Karl Lagerfeld si è occupato della regia di questo evento fino al 2019, anno della sua scomparsa: adesso il testimone è passato a Christian Louboutin. Il designer, in posa sul red carpet al fianco dei royal, strappa un sorriso con la parrucca afro anni Ottanta. A catturare lo sguardo però sono soprattutto i look delle signore a sangue blu.

Charlene tutta lustrini

La prima sorpresa del Ballo della Rosa 2024 è Charlene Wittstock. La moglie di Alberto di Monaco mancava all’appuntamento dal 2015. Ufficialmente la sua assenza era dovuta ai molti impegni con i figli ancora piccoli, ufficiosamente si parlava di dissapori con la cognata Carolina di Monaco, che organizza l’evento fin dalla scomparsa della madre Grace Kelly, nel 1982. Ora che i gemelli Jacques e Gabriella hanno nove anni (e che i problemi di salute e coniugali della royal sudafricana sembrano passati), ecco che Charlene ha fatto il suo ritorno al party. Il suo look è il più strabiliante della serata. Sorridente al fianco del marito e bellissima, l’ex nuotatrice ha preso alla lettera il tema Disco, presentandosi con una jumpsuit oro tutta lustrini, con maniche lunghe e pantaloni a zampa, creata da Elie Saab. E in un attimo la Tuta Gold è passata da Sanremo a Monaco!

Charlotte sola e con lo spacco profondo

Le voci della rottura tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono rincorse per alcuni mesi. Sebbene la conferma ufficiale non sia mai arrivata (e probabilmente mai arriverà), le foto dei paparazzi parlano chiaro: la figlia di Carolina di Monaco avrebbe già un nuovo amore, lo scrittore francese Nicolas Mathieu. I due sono stati paparazzati all’uscita dallo stesso appartamento parigino. Sul tappeto rosso del Ballo della Rosa Charlotte si è presentata da sola, con un outfit sensuale e malizioso, a riprova della sua ritrovata joie de vivre. Come sempre, è Chanel il brand scelto dalla Casiraghi, splendida con un abito haute couture dalle spalline sottili e con la parte centrale ricamata con motivi grafici di paillettes. Ad attirare l’attenzione è il profondo spacco laterale, che sale ben oltre la metà della coscia.

Beatrice e Pierre come Barbie e Ken

I più glam (e i più innamorati) al Ballo della Rosa sono Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. Tra i vari scandali rosa che avvolgono da sempre i membri della famiglia reale monegasca, i due non lasciano spazio alle malelingue. Affiatati e gioiosi: il loro è un amore grande e non lo nascondono. Oltre ad essere felicissimi, sono anche impeccabili in quanto a stile. Per le foto di rito, con lo sfondo fucsia alle loro spalle, Beatrice e Pierre ricordano Barbie e Ken. Total white per lui, perfetto con un smoking in seta, portato con papillon nero. La Borromeo ha optato per una cascata di paillettes color champagne. Nel lungo abito Dior, che scende dritto fino ai piedi, è una visione. Rossetto carminio e boccoli biondi completano la sua mise. Guarda nella gallery gli outfit dei royal al party più scintillante dell’anno.

