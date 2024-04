Vladimir Luxuria all’Isola: ecco chi disegna i suoi outfit

La conduttrice ha esordito in bianco, colori scuri per gli opinionisti

Vladimir Luxuria debutta alla conduzione dell’Isola dei Famosi. Un nome già legato al reality, cui ha partecipato sia in qualità di concorrente e vincitrice, nel 2008, sia nel ruolo di opinionista. Chi vestirà la conduttrice di questa edizione? A occuparsi dei suoi outfit, lo staff di Mediaset, come ha raccontato lei stessa a Lookdavip.

Un guardaroba su misura per Vladimir Luxuria

Una fisicità importante da vestire, un ruolo da protagonista, la necessità di stare in evidenza ma di non offuscare i contenuti del programma. Vladimir Luxuria ha potuto contare sulle maestrie interne: “E’ stato un lungo lavoro di squadra! L’alta sartoria Mediaset ha creato tutti gli outfit su misura per me. Ogni scelta è stata fatta in base ai colori della scenografia e al tipo di serata”, ha raccontato la conduttrice a Lookdavip.

Lo scopo era mettere in luce la conduzione, evitando look che potessero stupire o essere ultra commentati, se non addirittura divisivi. E l’obiettivo sembra essere pienamente raggiunto.

L’outfit della prima puntata dell’Isola dei Famosi

“Come prima serata abbiamo scelto un colore molto luminoso”, ci ha raccontato Vladimir Luxuria. Giocato sui toni del bianco e del panna, il look della conduttrice per la prima puntata dell’Isola era sobrio ed elegante. Pantalone ampio a vita alta, abbinato a un top. Focus sulla giacca ricamata, con i revers della stessa tonalità del pantalone. Una scelta azzeccata, che ha dato luce al personaggio, senza strafare. “Sono molto contenta!”, ha affermato Vlady soddisfatta. Completano il look un make up leggero e manicure curata, con smalto candido.

Vladimir Luxuria ha indossato una parrucca?

Il pubblico ha potuto apprezzare l’acconciatura vaporosa di Vladimir Luxuria: capelli sciolti, pettinati con onde morbide e una vezzosa frangetta. “E’ una parrucca?”, si sono chiesti i telespettatori sul web. Per l’Isola, non sarebbe una novità: Ilary Blasi aveva giocato proprio su questo accessorio durante una delle edizioni passate, alternandone di varie tipologie, puntata dopo puntata.

La risposta sta nelle dichiarazioni di qualche anno fa della stessa Luxuria: “Ricordate che sono nata uomo e vado per i 50: come volete che siano i miei capelli?”, ammettendo che sì, parrucche e toupet fanno parte del suo styling da anni.

Lo staff

Doveroso spendere due parole anche sull’outfit dei collaboratori di Vlady. Dario Maltese ha optato per un look formale, un completo blu con camicia bianca, indossato senza cravatta. Sonia Bruganelli ha scelto un total black Louis Vuitton, con cinturone in vita e gonna dalla doppia lunghezza. Al collo un gioiello piccolo ma prezioso: il ciondolo in malachite della famosa maison di gioielli Van Cleef & Arpels.

“Ogni tempesta ha il suo arcobaleno”, ha ripetuto Vladimir Luxuria come un mantra durante la prima puntata. Che sia lei l’arcobaleno di questo reality?

