Da Elodie a Kate Middleton: è l’anno dei capelli lunghissimi

I capelli lunghissimi sono da sempre considerati segno indiscutibile di femminilità e sensualità. Nonostante negli ultimi tempi si sia imposto sempre di più il taglio a caschetto, quello della chioma extralong è un trend che non solo non è mai scomparso, ma non ha nemmeno dato segni di volersi fare da parte. Sono tante le vip che continuano a scegliere questo hair style in tutte le sue versioni, brune o bionde, con la testa piena di ricci o con le lunghezze liscissime. Che siano chiome naturali o aiutate da extension? Il sospetto c’è, ma l’importante è che non si veda.

Lisci, ricci o mossi? A chi stanno bene i capelli lunghissimi

I capelli lunghi stanno bene a chi ha il collo lungo e la figura slanciata, un viso ovale, quadrato, a cuore o a diamante. Questo è ciò che dicono gli esperti. La verità è che li vogliono tutte.

Sembra infinita la chioma di Shakira, con le punte che superano il punto vita. La pop star sceglie uno styling molto naturale per i suoi capelli lunghissimi, che risultano leggermente mossi. Anche quelli di Taylor Mega sono extralong, ma l’influencer preferisce portarli lisci e setosi. Al polo opposto in fatto di acconciatura c’è Raffaella Fico, con il suo riccio molto stretto e voluminoso. Tre modi di acconciarsi diversi ma tutti molto femminili e sensuali.

Le brune e le bionde: ecco i loro segreti

Uno shampoo poco aggressivo, non più di due-tre volte a settimana, attenzione al calore del phon, tagliare le punte di tanto in tanto, massaggiare la cute e dieta sana: sembrano questi i segreti per avere una chioma lunga e folta.

I capelli lunghissimi sono amati tanto dalle brune quanto dalle bionde. Gigi Hadid, con la sua tonalità molto chiara di biondo, restituisce un’immagine molto dolce ed eterea. Paola Turani è tra quelle che sfoggiano una chioma scura, che ha il merito di far risaltare ancora di più i suoi occhi azzurri. Anche una regina di stile come Kate Middleton sembra non tagliarli da molto: per lei una tonalità di castano con sfumature calde, che ricordano il miele.

Le extension: per avere subito capelli lunghissimi

Inutile nasconderlo: non tutte queste acconciature sono naturali. La chioma folta non è appannaggio di tutte e nemmeno la pazienza di aspettare che ricrescano, dopo un taglio corto.

Nel mondo dello spettacolo l’uso di extension e toupet è cosa nota. Qualche ora di applicazione da esperti specializzati, con l’unica accortezza di mimetizzare bene in mezzo ai propri capelli, amalgamando tipologia, tonalità e lunghezza. Non sempre ciò non accade, come ci ha confessato Oriana Marzoli.

E in effetti di disastri tricologici ne abbiamo visti. Indimenticabile quello subito da Nina Moric, ma anche Angelina Jolie ha dovuto farci i conti.

Le chiome iconiche

I capelli lunghissimi di Beyoncé sono una garanzia. La cantante, salvo brevi parentesi, ha sempre scelto questo tipo di hair style sfoggiandolo anche sul palco del Renaissance Tour. Anche i capelli corvini di Demi Moore sono ormai iconici: la testa rasata di “Soldato Jane” ha da anni lasciato spazio a una chioma che arriva oltre la vita.

Una che si è concessa molti colpi di testa è Elodie, che però ultimamente ha stupito tutti facendosi immortalare in versione Venere di Botticelli (nuda) nella clip del nuovo singolo: un acconciatura che sarà difficile dimenticare.

Quella dei capelli lunghissimi è un trend che non ha confini: dall’italiana Victoria De Angelis all’americana Zendaya: guardale nella gallery.

