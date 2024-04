Lizzo ci ripensa: “Non lascio la musica” (ma fa pubblicità ai suoi costumi)

Every damn body is a summer body in Yitty. “Ogni dannato corpo è un corpo estivo in Yitty” dice Lizzo con orgoglio alla fine del video di lancio della sua nuova collezione di swimwear. La cantante, negli ultimi mesi al centro delle polemiche per le denunce ricevute da ex collaboratrici, aveva annunciato pochi giorni fa il ritiro dalle scene musicali. Ma adesso rieccola in costume…

Le denunce

Lizzo paladina delle minoranze e della diversità: la cantante 35enne è sempre apparsa così agli occhi del grande pubblico. Amatissima, oltre che per la musica, anche per l’impegno sociale. Le sue battaglie per l’inclusione sono leggendarie: lei non ha mai avuto vergogna nel mostrare la sua fisicità, che in passato le ha causato anche dei disagi. Per questo le denunce nei suoi confronti sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Alcune ex ballerine del suo corpo di ballo e una stilista che per qualche tempo le ha disegnato i costumi, l’hanno citata in tribunale per molestie sessuali, razziali, ritorsione e aggressione. Minacce verbali, insulti, estenuanti turni di lavoro: secondo queste donne lavorare con la cantante è un incubo. Lei ha sempre negato le accuse ma a febbraio la sua richiesta di archiviare il caso è stata respinta da un giudice della Corte Superiore di Los Angeles, lasciando dunque aperta la strada delle indagini.

Lizzo si ritira, poi cambia idea

I giudici si esprimeranno in merito, quel che è certo è che in questi mesi Lizzo al centro dello scandalo ha dovuto fronteggiare anche i leoni da tastiera, che si sono riversati in massa con commenti aggressivi sui suoi social. Nonostante non ci siano, al momento, condanne, molti dei suoi 12 milioni di follower si sono trasformati da lover a hater. Un crescendo di odio che ha portato la star americana a un annuncio shock: “Io smetto. Mi sono stancata di sopportare e di essere trascinata da tutti nella mia vita e su internet. Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un posto migliore di come l’ho trovato io”, scrive su Instagram l’artista, che si dice stufa di sentire menzogne sul suo conto e di essere il bersaglio delle prese in giro a causa del suo aspetto fisico. Quattro giorni dopo, ecco la smentita: “Non ho intenzione di mollare la gioia più grande della mia vita, la musica. Quello che voglio mollare è l’attenzione per l’energia negativa. So di non essere sola”.

I costumi per tutte

Tra l’annuncio dell’addio e quello della smentita, sul profilo Instagram di Lizzo sono apparsi una serie di contenuti relativi alla sua linea di shapewear, con messaggi che annunciavano l’arrivo imminente di una nuova categoria di prodotti. Nel 2022 l’imprenditrice aveva lanciato il suo brand di intimo, Yitty, con l’intenzione di poter vestire tutte le donne, dalla XS alla 6XL. Adesso, in vista dell’estate, ecco le collezioni di swimwear. Le immagini pubblicitarie pubblicate sui social sono oniriche: la cantante emerge dalle acque come una Sirena. Lo sfondo, iper colorato ad effetto cartoon, con delfini, ombrelloni e maxi bolle di sapone, ci trasporta in un sogno mentre lei, protagonista indiscussa, indossa i costumi da bagno.

In versione modella

Nel video in cui annunciava di non essersi ritirata davvero dalla scena musicale, Lizzo indossa un intero azzurro di Yitty. “Perché non ti vesti per parlare di queste cose?” domanda un follower nei commenti. La riposta è chiara: c’è una nuova linea da promuovere. Poche ore dopo, la cantante ha pubblicato un secondo video dove, in veste di modella, cambia un costume dopo l’altro. Il tessuto morbido, i colori accattivanti, le cuciture che enfatizzano il décolleté, la coprenza sulle natiche: i modelli promettono di aumentare l’autostima delle donne, indipendentemente dalla taglia che si indossa. Testimonial perfetta per il suo brand, Lizzo posa di fronte, di schiena e lateralmente, invogliando a fare incetta di swimwear per l’estate: guardala nella gallery.

