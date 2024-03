Kristen Stewart esce in mutande ma il collant la tradisce

Arriva la primavera, è ora di far vedere la gambe. Anche Kristen Stewart sembra aver voglia di un cambio di stagione e mette in mostra il suo fisico da urlo. A New York per una serie di appuntamenti di lavoro, l’attrice ha optato per diversi outfit, tra cui uno beige che non è passato inosservato: il colore è elegante ma i diversi capi abbinati insieme hanno una resa super sexy.

Sul red carpet

Kristen Stewart è impegnata con la promozione del suo nuovo film, Love Lies Bleeding. Nella pellicola interpreta Lou, manager di una palestra che si innamora di Jackie, un’ambiziosa bodybuilder. Insieme le due organizzano una rapina. Sul grande schermo la Stewart indossa outfit comodi e sportivi, in linea con il personaggio. Sul tappeto rosso per la prima a Los Angeles l’attrice aveva però completamente cambiato registro, optando per un total black composto da un body con dettagli cut out di Bettter, abbinato a un blazer in tonalità che scendeva maliziosamente sulle spalle. Il dettaglio che faceva strabuzzare gli occhi erano i collant velati: le spesse cuciture sull’inguine e l’elastico in vita accendevamo le fantasie più piccanti, risultando però come un errore di stile.

Gli outfit newyorchesi sono sexy

Da Los Angeles passiamo a New York, dove Kristen Stewart è volata per presenziare a impegni lavorativi legati al nuovo film. Tutti gli outfit sfoggiati nella Grande Mela fanno palpitare i cuori. Il look scelto per sedersi nel salotto del Late Show with Stephen Colbert è composto da un abito nero di Monot, con il bustino realizzato con sottili fili di perline. Con il movimento, i lacci si spostano, svelando i capezzoli della Stewart. Dopo aver registrato la puntata, Kristen si è cambiata, prima di tornare alla sua auto. La mise è giocosa e, per questo, maliziosa. La t-shirt vintage di Champions con la scritta “Camp Stewart” è autoreferenziale. Gonnellina nera, gambaletti Wolford, sneakers bianche e borsa Chanel completano la proposta fashion da scolaretta. Ancora total black per un’uscita con la fidanzata, Dylan Meyer. La maglia Chanel è abbinata a shorts che mostrano le gambe toniche. Gli scaldamuscoli sono invece portati con un paio di altissime pump in vernice Le Silla (598 euro): sportivamente sexy.

Cambia le scarpe ma non i collant

Tra un appuntamento e l’altro, Kristen Stewart si è concessa anche una passeggiata per New York. La star in beige è una visione mentre cammina sui famosi marciapiedi della città. La camicia sartoriale e le culotte con bordature nere (che ricordano un paio di mutande) di Brunello Cucinelli sono un po’ preppy, con un twist audace. La blusa è infatti lasciata aperta, per svelare la pancia e il reggiseno nude di Victoria’s Secret (45 euro). Il dettaglio che non sfugge è però rappresentato ancora una volta dai collant Wolford (40 euro), questa volta color carne e con pannello rinforzato su inguine e fianchi. Lasciare le calze così a vista è senza dubbio un dettaglio voluto, dall’effetto un po’ languido. Per camminare Kristen calza un paio di mocassini bordeaux di Santoni (650 euro) ma ecco che, dopo un rapido passaggio nel suo appartamento, la Stewart esce nuovamente con le pump Le Silla del giorno prima. La star cambia scarpe ma non rinuncia ai collant: guardala nella gallery.

