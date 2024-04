Belen Rodriguez celebra bellezza e libertà con la sua linea di make-up

Belen Rodriguez è sempre pronta alle sfide e con la sua nuova avventura si tuffa nel mondo del make-up. Rebeya è il marchio beauty appena lanciato, dopo aver seminato indizi sui social nelle scorse settimane. “Sono molto contenta… ci ho lavorato all’incirca per due anni. Assieme alla televisione il mio primo amore è il make-up” dice emozionatissima e con la voce tremante dando l’annuncio nelle storie Instagram.

La linea beauty Rebeya

Se Belen Rodriguez ha scelto di chiamare il suo nuovo brand Rebeya non è un caso: “Rebeya in argentino vuol dire STRA-BELLA (non beya, re-beya!)” spiega sui social. “Per liberare la tua bellezza individuale fiera e indomabile come quella delle donne argentine” aggiunge. La collezione è composta da 5 pezzi essenziali per il make-up: correttore, illuminante, lip liner, gloss e mascara con prezzi che vanno da 26,90 euro a 39,90. I packaging celebrano la femminilità e i flaconi riproducono le forme sinuose del suo corpo nudo. I prodotti hanno nomi che evocano felicità e ardore e sono tutti accompagnati dalla parola spagnola Libre (in italiano, libero).

Gli “spoiler” sui social e l’annuncio di Belen Rodriguez

Già qualche giorno prima del lancio ufficiale di Rebeya, Belen Rodriguez aveva lanciato qualche spoiler sui social alludendo a novità in arrivo. Scatti con pose sensuali, frasi allusive, vedo non vedo e immagini di flaconi a forma di silhouette femminile (che poi si sono rivelati essere i nuovi mascara): con sapienza aveva seminato indizi e molti follower avevano intuito cosa stesse bollendo in pentola. “Mírame, sono la nuova era del makeup. Libero, dove le regole le faccio io e non ho paura di farmi guardare” scrive alla fine Belen presentando il nuovo brand.

“Di tutte le cose che faccio, il make up è sempre stata la mia preferita. Sono passati anni da quando ero una ragazzina e mi truccavo davanti allo specchio di casa con i pochi trucchi che avevo per vedere quante sfumature di me esistessero”, ha confessato ai follower.

I progetti imprenditoriali di Belen Rodriguez

Con il lancio di Rebeya, Belen Rodriguez entra nel campo beauty ma la linea di make-up non è la sua prima esperienza imprenditoriale. Con la sorella Cecilia Rodriguez ha creato ormai diversi anni Me Fui, il brand di beachwear che ogni estate spopola in spiaggia. Le due sono state affiancate dal fratello Jeremias Rodriguez per la creazione di Hinnominate, il marchio di loungewear uomo e donna che ha debuttato nel 2021. Porta la firma della sola showgirl Mar De Margaritas, il suo progetto di abbigliamento femminile dolce e romantico.

Novità in amore?

In ambito professionale Belen Rodriguez è un fiume in piena, con il lancio di Rebeya e (pare) un singolo in arrivo. Ma anche sul piano sentimentale c’è aria di novità. Dopo la fine della storia d’amore con Elio Lorenzoni ha cambiato vita: piercing, tatuaggio e sembra anche un nuovo amore. E no, il lui in questione non è Bruno Cerella, con il quale sembrava avesse un flirt (smentito) qualche settimana fa: le voci la vorrebbero in coppia con un certo Angelo. Con lui avrebbe trascorso un weekend a Parigi insieme a tutta la famiglia ma ancora non è uscita allo scoperto: chissà se lo farà alle nozze della sorella Cecilia Rodriguez?

