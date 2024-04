I look di aprile: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo aprile?

Total white

E’ il bianco il protagonista indiscusso nei look delle star di aprile 2024. Colore candito ma sensuale, rende unico ogni look. Le vip lo sanno e lo usano spesso. Per partecipare a un torneo di polo insieme al marito, il principe Harry, Meghan Markle ha optato per un abito di Heidi Merrick con un triangolo sul ventre, che mostra la pelle: chic ma maliziosa. Top smanicato e pantaloni a zampa per Elisabetta Grregoraci in tv: l’outfit Genny è anni Settanta. Tuta per Francesca Fagnani, mannish ed elegante in Alberta Ferretti. A Striscia la Notizia Michelle Hunziker si diverte con fiocchi e oblò: il vestito Mach & Mach è frizzante. Ad aprile sfoggiano il bianco anche Giulia Salemi e Anna Safroncik.

Tra azzurro e rosa

Le tonalità chiare spopolano sui social: le vip sono pronte per abbracciare la primavera. Il denim non passa mai di moda e riempie il guardaroba delle star. Paola Di Benedetto sceglie la classica tonalità bluette per il suo look firmato Replay. La conduttrice abbina giacchino e pantaloni a un reggiseno sportivo bianco. Primo compleanno da mamma per Miriam Leone: l’attrice ha organizzato un party sul terrazzo di casa. Per l’occasione ha sfoggiato un grazioso abito in maglina azzurra con la gonna a ruota e i bottoncini di Gabriela Hearst. Laura Chiatti punta invece sul rosa: il suo outfit Federica Tosi è composto da blazer morbido, camicia e shorts di paillettes, e bustino abbinato. Pois e volant per Diletta Leotta, giocosa in Alessandra Rich.

Street style

La parola d’ordine per i look di tutti i giorni? Stupire. In quanto a street-style le star non sono seconde a nessuno. Comodità e grandi firme per Naomi Campbell: nel quadrilatero della moda meneghino, la top ha sfoggiato pantaloni neri, giacca in denim Alexander McQueen e borsa animalier Dolce&Gabbana. Per una passeggiata in centro a Milano insieme ai genitori, Bianca Balti ha optato per il bianco e l’azzurro: outfit all’insegna della comodità, tra i jeans baggy e le sneakers Nike. Shakira passeggia per le strada di Indio, in California, con uno scenografico abito di Roberto Cavalli: al Coachella l’artista non è passata inosservata. E poi c’è Chiara Ferragni a Venezia: davanti a San Marco è super sexy. Guarda nella gallery gli outfit di aprile delle vip.

