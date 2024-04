Lauren Sanchez alla Casa Bianca con Jeff Bezos: il look scatena le critiche

Serata di gala a Washington: il presidente americano Joe Biden e la first lady, Jill Biden, hanno organizzato una cena di Stato in onore del primo ministro giapponese, Fumio Kishida, e della moglie Yoko. Tra gli ospiti illustri invitati alla soirée c’erano anche Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La fidanzata del fondatore di Amazon si è presentata con un audace look rosso, scatenando non poche critiche.

Chi è Lauren Sanchez

Dal 2019 Lauren Sanchez è felicemente fidanzata con Jeff Bezos. Lui, fondatore di Amazon, è uno degli uomini più ricchi del mondo. Dopo la fine del matrimonio (durato 25 anni) con MacKenzie Scott, Bezos ha ritrovato l’amore con Lauren. Nel maggio del 2023, a bordo del loro yacht nel mare di Francia, Jeff l’ha chiesta in sposa, inginocchiandosi con in mano un anello con un diamante centrale di circa trenta carati. Il costo? 2.5 milioni di dollari. Lei, 54 anni, ha un’avviata carriera nel mondo del giornalismo televisivo a stelle e strisce. Capelli neri, sguardo felino, labbra voluminose, corpo prorompente: Lauren non passa inosservata. Oltre al fisico, la Sanchez è spesso al centro delle cronache rosa per i suoi look audaci e super sexy.

Lady in red

Lauren Sanchez ama vestirsi di rosso per le occasioni importanti: così è stato per il suo compleanno a dicembre, trascorso in barca con le amiche. Per il party la giornalista ha optato per un long dress molto malizioso di Nensi Dojaka. Il 12 gennaio è stato poi il momento di festeggiare il sessantesimo di Jeff Bezos. Negli scatti social Lauren è una visione con un lungo abito ricoperto di cristalli di Laura Basci. Il focus è, ancora una volta, sul décolleté. In mano la Sanchez stringeva una clutch a forma di razzo di Judith Leiber, in onore di Blue Origin, la società spaziale fondata da Bezos. Passiamo poi al Vanity Fair Oscar Party, dove la Sanchez ha ammaliato tra la seta impalpabile (e un po’ trasparente) del vestito firmato Lever Couture. Alla Casa Bianca ha scelto ancora una volta il suo colore preferito.

Con Jeff Bezos alla White House

Al White House State Dinner, Lauren Sanchez ha tenuto fede al suo registro stilistico. L’anchorwoman ha fatto il suo ingresso trionfale alla Casa Bianca, tenendo per mano il fidanzato. Lei e Bezos sono apparsi più felici che mai. Sorrisi smaglianti, complicità, camminata fiera: una coppia indissolubile. A farsi notare è stato però soprattutto il look di Lauren. La giornalista ha optato per un abito da sera realizzato da Rasario (2.000 dollari). Il vestito color rubino ha una gonna a sirena e un corpetto steccato in pizzo, che lascia intravedere la pelle nuda. La scollatura generosa sottolineava il seno prosperoso. How it started… how it ended. “Com’è iniziata… com’è finita” scrive lei su Instagram, postando una serie di scatti della serata, fino alla degna conclusione, la cena informale a base di pizza ma… con il prezioso abito ancora addosso.

Le critiche

Un look tanto provocante non poteva che scatenare accese critiche. Alla Casa Bianca non vige certo il rigido protocollo di Buckingham Palace ma ci si aspetta comunque una certa discrezione nel look. Contrariamente a quanto alcuni hanno affermato sui social e sui media americani, Lauren Sanchez ha comunque rispettato il dress code della serata. “Black tie” è l’abbigliamento richiesto per questo tipo di evento, ovvero smoking per gli uomini e abito lungo per le signore. Il suo abito rivelatore non ha però incontrato il favore del web. I commenti non si sono fatti attendere. Che scelta volgare – Tutti i soldi del mondo ma zero classe – Il vestito è di Amazon? – Il seno si mostra in altri posti – Che mancanza di rispetto per il luogo in cui ti trovi. Cosa ne pensate? Guardatela nella gallery.

