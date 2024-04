Look total denim, da errore di stile a tendenza: le vip lo amano

Da errore imperdonabile a tendenza irrinunciabile: nel giro di qualche stagione il total denim ha compiuto la rivoluzione, diventando lo stile più caldo della primavera. Lo aveva già anticipato Clara al Festival di Sanremo, e ora le vip sui social lo confermano osando anche con strass, strappi e stampe e strizzando l’occhi alla moda di qualche anno fa.

Un tuffo negli anni 2000

A guardare i look proposti dalle vip sembra di rivivere gli anni 2000, quando Britney Spears e Justin Timberlake si facevano fotografare con l’iconico look total denim coordinato. L’aria degli y2k si respira nell’outfit Dondup di Diletta Leotta, con jeans stracciati a vita bassa e top bustier. La conduttrice sportiva è una vera amante di questo tessuto e ultimamente i suoi “blu outfit” non si contano.

Anche Alessandra Amoroso ammicca allo stesso periodo, con pantaloni flare che arrivano fino a terra e camicia oversize che lascia fuoriuscire il crop top, mixando diverse tonalità di blu.

Strass e stampe accendono il denim

Stampe e strass portano un tocco in più agli outfit in denim. Arriva da Coachella la conferma: ce la mostra Ludovica Pagani, che mixa vari pezzi denim con dettagli gioiello. Melissa Satta per l’ospitata a Verissimo ha scelto un tailleur Sportmax in denim con pattern pitonato, per un effetto tanto elegante quanto inaspettato. Blazer oversize e pantaloni a vita alta per l’ex velina, che completa l’outfit con canotta bianca a costine e collana oro. Chiara Scelsi e Belen Rodriguez hanno indossato la stessa mise Gaelle con camicia aperta e pantaloni, illuminati da una delicata pioggia di strass. Per completare il look la prima ha puntato su un reggiseno di pizzo nero, la seconda su un crop top di cotone bianco, dando alla mise vibrazioni totalmente diverse.

In un outfit a tutto denim non è inusuale vedere anche variazioni di tonalità: è la scelta, molto curata, di Francesca Sofia Novello. Altro che errore!

Abiti e tute

Se l’abbinamento camicia e pantaloni è quello più usuale, c’è anche ci sceglie abiti o tute in denim. Elisabetta Gregoraci a Miami ha indossato un minidress Magda Butrym con un fiore sul petto, perfetto per valorizzare le sue gambe lunghissime e la sua figura sottile. Cecilia Rodriguez sfoggia il suo completo gilet e gonna lunga targato ovviamente Hinnominate. Natalia Paragoni a Mauritius ha indossato una jumpsuit Kiabi spiritosa e comodissima. Nel suo caso il total denim è formato famiglia, visto che lo hanno sfoggiato anche Andrea Zelletta e la piccola Ginevra.

Anche Ilary Blasi, Federica Nargi e Aurora Ramazzotti vogliono il denim dalla testa ai piedi: il loro look lo trovi nella gallery.

