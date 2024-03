Il pancione, la caduta, il vestito strappato: 8 gossip sui look agli Oscar

C’è il Met Gala con le sue stranezze, ci sono i Grammy con le mise irriverenti ma, in quanto a glam, gli Oscar sono imbattibili. Gli award più attesi fanno parlare per giorni. Per i film premiati, certo, ma anche per i look. Gli stylist più blasonati del globo impiegano mesi per creare outfit che passano alla storia. Tra tanti vestiti, tutti bellissimi e molto costosi, per le star è necessario riuscire a distinguersi tra la folla. Come? Con dettagli insoliti. Ecco gli otto gossip di stile all’edizione 2024.

Pancioni, nudità e cadute

Vanessa Hudgens è stata tra le prime ad arrivare sul red carpet degli Oscar. L’attrice voleva svelare il suo segreto, un bel pancione pronunciato. Le indiscrezioni della sua gravidanza si rincorrevano da mesi, fin dalle nozze di dicembre in Messico con Cole Tucker. Lei aveva smentito, invece c’era del vero. Total black per Vanessa, fasciata in un abito di Vera Wang. A John Cena è stato affidato il compito di presentare l’award per i migliori costumi: per farlo, il wrestler si è presentato… nudo. La busta con il vincitore copriva l’inguine: una divertente rivisitazione della foglia di fico adamitica. Ai piedi un paio di Birkenstock, calzatura al momento popolarissima. Spazio anche a una caduta sul red carpet: per colpa delle altissime platform, l’attrice Liza Koshy, in rosso Marchesa, è rovinosamente rotolata a terra.

Dal calzino alla spallina sospesa

Billie Eilish in versione educanda è tornata a casa con un (altro) Oscar. La cantante e il fratello, Finneas O’Connell si sono aggiudicati la statuetta per la miglior canzone originale, “What was I made for?”, del film Barbie. Artista da record, Billie è la più giovane ad aver vinto due Academy Awards, il primo riconoscimento era arrivato due anni fa. Lei che ama giocare con la moda, ha scelto un completo Chanel da scolaretta: blazer, camicia bianca, gonna bouclé e ci sono perfino i calzettoni bianchi. Sul bavero è appuntata una spilla rossa con una mano arancione, in segno di protesta contro il perpetrarsi dei combattimenti a Gaza. Registro completamente diverso per Emily Blunt, nelle paillettes di Schiaparelli, maison che ama creare illusioni ottiche. L’abito color champagne della Blunt ha le spalline rigide ed extra lunghe: un gioco che le fa sembrare sospese. Sull’inguine le applicazioni gioiello argento ricordano invece… una mutanda maschile.

Barbie a lutto, Ken in rosa

Dopo mesi in rosa, nessuno si sarebbe aspettato questo cambio di registro da Margot Robbie. Lei che ha a lungo vestito i panni di Barbie anche fuori dallo schermo, si è presentata agli Oscar in nero. L’abito a colonna di Atelier Versace in metal mesh lavorato a mano, ha un drappeggio tridimensionale sui fianchi. Elegantissima ma, secondo il web, un po’ funerea, soprattutto dopo tantissimi outfit allegri e confettosi. Il motivo sarebbe legato al fatto di non aver ricevuto la candidatura come miglior attrice, avvenimento che aveva creato non pochi malumori. L’altro protagonista della pellicola, Ryan Gosling, ha invece optato per il total pink sul palco. L’attore si è esibito nella hit “I’m just Ken” con un completo fucsia di Gucci, interamente ricoperto di cristalli. Anche i guanti sono in tonalità.

Il vestito scoppia

E’ la notte di Emma Stone agli Oscar 2024. L’attrice ha vinto una delle statuette più ambite, quella come miglior attrice protagonista, per il film Poor Things. Il suo look per la serata è da vera diva: l’abito verde menta di Louis Vuitton ha un corsetto avvitato e uno strascico hollywoodiano, con il tessuto che forma un’onda architettonica sul punto vita. Lei visibilmente emozionata ritira il premio e svela a tutti di avere il vestito rotto sulla schiena. La chiusura non ha retto ai movimenti: “Deve essere successo durante ‘I’m just Ken’. Non guardate il retro” ha ammesso candidamente la star. Guarda nella gallery i gossip sui look agli Oscar 2024.

