Giulia Salemi intervista la De Lellis: tradimenti, amicizia e… Ferragni

“Non lo faccio per moda“, è il titolo del podcast, che fa sorridere pensando a Giulia Salemi e Giulia De Lellis: due tra le influencer italiane più seguite sui social, per il loro look, appunto. “Non solo leggerezza ma anche sostanza”, aveva promesso la Salemi a TgCom24, e la sostanza è davvero qua, in una chiacchierata tra colleghe a tutto tondo, sugli argomenti che i follower si aspettano: persino un commento sulla vicenda di Chiara Ferragni.

Da Giulia Salemi a Giulia De Lellis

Sono due personaggi particolari, perché molto simili. Loro stesse lo sanno: “Lo stesso nome, gli stessi colori, lo stesso lavoro, lo stesso programma televisivo e la stessa passione”, esordisce Giulia Salemi nell’intervista. Sono “figlie” della televisione (la Salemi è un ex gieffina, mentre la De Lellis è stata lanciata da Uomini e Donne), che hanno fatto carriera sul web. Si definiscono loro stesse influencer, ma entrambe fanno molto di più: l’intervistatrice è un amatissimo volto tv e l’intervistata ha lanciato un brand proprio, Audrer, che ha già molto successo.

I look della puntata

Sedute l’una di fronte all’altra, un pizzico di ansia di entrambe si percepisce, ma non rivalità. Piuttosto sorellanza, una condivisione di emozioni e situazioni che le trova vicine, seppur non amiche e comunque molto diverse. A partire dall’outfit.

Giulia Salemi indossa un abito attillato Jean Paul Gaultier con gioca con forme del corpo: un must-have per i fashionisti amanti della provocazione.

Giulia De Lellis ha un outfit meno appariscente. Il body Plume Ethérée dalla particolare e generosa scollatura quadrata è abbinato a pantaloni scuri e leziose décolleté Miu Miu: stuzzicante, sobrio, costoso.

La confessione delle influencer

Le domande di Giulia Salemi sono gentili ma dirette. Inizia con “In che fase sei della tua vita?” per poi incalzare con un “Hai mai tradito?”. A rispondere, sempre con sincerità, una Giulia De Lellis che si racconta con sincerità e consapevolezza. Una donna ironica, che ammette le proprie fragilità e che ha fatto della propria passione un business: “Nel poco tempo libero ci riposiamo, brutte a casa, oscene con le maschere”. La Salemi, dal canto suo, non si risparmia dal dare lei stessa risposta alle proprie domande, rivelando la propria indole disincantata: “Davvero il mondo è pieno di uomini? Sarà che ho occhi solo per Pier!”.

De Lellis: “Non sono mai stata lasciata!”. Salemi: “Tradisci?”

A proposito dei suoi famosi ex, Andrea Damante e Carlo Beretta (fresco di rottura): “Non ho mai trovato l’uomo per cui fare rinunce”, è la sintesi di Giulia De Lellis. “Mi annoio facilmente”, ammette, rivelando che il suo lavoro l’assorbe talmente tanto da far andare in secondo piano qualunque altra cosa (“L’unica dipendenza che ho è il mio lavoro”).

La Salemi la stuzzica sul tradimento subìto, citando il suo libro “Le corna stanno bene su tutto“. “Tu non sai quanto mi ha aiutato quel libro!”, rivela la De Lellis. E sul tema chiarisce: “In una frequentazione dove non c’era esclusività non mi sono fatta problemi ad uscire con un altro ragazzo. Ma sono molto severa sul tradimento, non tradisco!”.

Famiglia e amicizie

Giulia Salemi tocca un tasto importante: la separazione dei genitori che entrambe hanno vissuto da adolescenti. “La rottura familiare mi ha toccata, ma in maniera sana: ho capito ciò che non voglio per il mio futuro”, ha dichiarato Giulia De Lellis. Anche per quanto riguarda le amicizie, l’influencer ha spiegato di essere molto selettiva.

“L’amicizia tra influencer esiste?”, chiede la Salemi. “L’amicizia è più sacra dell’amore, ma sono una che si da poco. Faccio fatica ad aprirmi… Le colleghe? Alcune molto carine, altre molto false, altre molto sole, altre estremamente gentili, altre super sofferenti”.

“Un po’ di rivalità c’è: io mi do ma poi non mi ritorna indietro, c’è troppa competizione”, è il pensiero della Salemi. Che ammette: “Saranno mica rapporti veri quelli durante la settimana della moda!”. “Quelle che mi hanno deluso, non erano mie amiche veramente”, dice la De Lellis. E La Salemi chiede: “Quand’è che Giulia De Lellis abbassa la corazza?”. “I bambini e i nonni: mi commuovo, mi sbriciolo!”, dichiara la collega.

Il caso Ferragni

Non poteva mancare in questo contesto un accenno alla vicenda Balocco – Chiara Ferragni, che sta facendo tremare molti creator ben meno noti. Il parere della De Lellis è perentorio: “Quando si arriva così in alto, bisogna gestire bene anche le cose più complicate. Nel mio caso, per il mio brand, non esce nulla se io non l’ho approvata, letta, autorizzata. Sono circondata di persone di cui mi fido ma prima di firmare un contratto passano sempre da me. “Questa cosa ha aumentato l’odio verso la nostra categoria”, è il parere di Giulia Salemi.

Acne e… botox

La Salemi fa un accenno al coraggio della De Lellis nel mostrarsi, tra le prime, con il viso struccato, nel periodo in cui lottava contro l’acne. Ma è l’altra che tira in ballo l’altro tema “caldo” che la riguarda, di cui aveva già parlato direttamente sui social. “L’età? La vivo bene ma temo il 30!”, dichiara la De Lellis. “Però con tutte le creme che usiamo”, ribatte la Salemi. “Botox, creme…”, specifica la De Lellis. W la sincerità: riguardatele nella gallery.

