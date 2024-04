Che abito da sposa indosserà Diletta Leotta? Il toto nomi

Il 22 giugno Diletta Leotta dirà sì a Loris Karius, sull’isola di Vulcano, davanti a 160 invitati. Testimone sarà la cantante Elodie, amica di lunga data. E il vestito da sposa? Il toto nomi è vasto, ma alcuni indizi portano dritti a determinati nomi della moda, che con lei hanno a che fare da anni.

L’amore con Loris Karius

Un colpo di fulmine: l’incontro tra Diletta Leotta e il suo futuro marito non può che essere definito così. Loris Sven Karius è un calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd. Si sono incontrati in un locale, nel 2022: prima un gioco di sguardi, poi una chiacchierata fino a notte fonda. Ed è scoppiato l’amore. Ad Agosto 2023 è nata Aria, poco prima del parto la proposta di matrimonio, resa nota a gennaio, e adesso i due sono pronti a convolare a nozze.

Le indiscrezioni sulle nozze di Diletta Leotta

Un luogo “del cuore”, le Eolie, e in particolare la scenografica cornice di Vulcano, con i suoi contrasti di luce e colore: “La prima volta che andai sull’isola dissi ai miei genitori che mi sarei voluta sposare lì”, ha dichiarato Diletta Leotta. Sarà il lussuoso Therasia Resort ad ospitare i festeggiamenti, che si protrarranno lungo tutto il weekend. Sul vestito, la sposa ha dichiarato due settimane fa di non aver ancora deciso. Possiamo comunque facilmente ipotizzare che si tratterà di più cambi d’abito.

Lo stile della sposa

Il suo stile lo conosciamo: capi che accarezzano la figura, scollature importanti, oblò, spacchi e dettagli stuzzicanti fanno parte del guardaroba di Diletta Leotta. Uno stile contemporaneo, che strizza l’occhio alla sensualità, complice un fisico ben proporzionato e sicuramente una silhouette a clessidra. La sposa ha poi sfoggiato, in passato, diversi abiti con strascico, per esempio a Sanremo: che sia un dettaglio che farà parte del suo vestito da sposa?

I brand papabili per Diletta Leotta

Sono molti i marchi “amici” di Diletta Leotta, che curano i suoi outfit in occasioni pubbliche e che potrebbero essere stati chiamati a disegnarle l’abito da sposa. Sicuramente va annoverato Etro, suo partner sanremese nel 2020 e il gruppo Aeffe (Alberta Ferretti e Philosophy di Lorenzo Serafini), che veste Diletta anche sul campo.

Tra i nomi da considerare non si può scartare Atelier Emé: oltre ad essere quotatissimo tra le vip che vanno a nozze, fa parte dello stesso gruppo (Calzedonia) di Intimissimi Uomo, di cui la Leotta è orgogliosa testimonial.

C’è poi il brand disegnato da Andrea Adamo che lei ha sfoggiato di recente in più occasioni: potrebbe essere uno dei papabili per i look del weekend nuziale siciliano.

I siciliani

E proprio la Sicilia, isola d’origine di Diletta Leotta e location del matrimonio, potrebbe essere lo spunto per capire chi disegnerà l’abito da sposa.

Il primo nome, lo ricordate tutti: Fausto Puglisi è lo stilista messinese che creò alcuni dei suoi più memorabili look sanremesi e che ora disegna Roberto Cavalli. Ma c’è un altro nome che potrebbe rivelarsi il prescelto: si tratta di Claudio Di Mari. Il designer, amico personale della Leotta tanto da crearle alcuni abiti personalizzati in passato, è un punto di riferimento nel panorama wedding della città di Catania e, ha appena presentato la sua ultima collezione di abiti da sposa…

