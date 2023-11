L’arancione, il verde acqua e… Gucci: i portafortuna di Jannik Sinner

Che serata quella del 14 novembre 2023 a Torino: proprio in Italia, Jannik Sinner è riuscito nell’impresa di battere per la prima volta nella sua carriera Novak Djokovic. Sotto la Mole, alle Nitto ATP Finals, si sfidano gli otto tennisti più forti: questo è il più importante torneo dopo i quattro del Grande Slam. C’era grande attesa per il match tra l’italiano altoatesino 22enne e il serbo 36enne. Sinner ha avuto la meglio, entrando ufficialmente nell’Olimpo dei più grandi. Vedere lo sportivo giocare è un piacere per gli occhi: performance a parte, anche i fashionisti hanno però pane per i loro denti.

Sinner conquista la moda

Sono immagini memorabili quelle della sfida torinese tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Tre ore e nove minuti di partita che hanno tenuto gli appassionati di tennis (e non solo) con il fiato sospeso. Determinato, potente, coraggioso: Jannik è andato dritto per la sua strada, battendo il più grande di tutti i tempi. Il tennis, sport tanto chic, è anche fatto di look. Se è vero che, in quanto ad abbigliamento, si è soliti parlare più spesso degli outfit delle tenniste (Serena Williams in primis), è altrettanto vero che da un po’ di mesi Sinner tiene banco anche in un mondo che, fino a poco fa, non gli apparteneva, quello della moda.

Il contratto con Nike

Nel maggio del 2022, agli Internazionali di Roma, era stata diffusa una notizia strabiliante: Jannik Sinner aveva firmato un contratto decennale con Nike da 150 milioni di euro. Al tempo lui non era ancora il Sinner che è ora ma il colosso sportivo non lascia mai nulla al caso e la scelta di questo investimento, che un anno fa a qualcuno era sembrato avventato, si è rivelato azzeccato. Quello con il brand statunitense è un accordo storico, che colloca il tennista di San Candito tra gli atleti meglio pagati dagli sponsor. Anche grazie ad altri brand, tra cui Rolex, Lavazza e Head (che gli fornisce le racchette), si stimano circa 20 milioni di euro di guadagni all’anno.

La maglia portafortuna

Con quel contratto da favola, Jannik Sinner potrebbe avere accesso ai capi più esclusivi, addirittura creati su misura per lui. Invece nelle ultime settimane il tennista sembra avere fatto una scelta… scaramantica. Tutto ha avuto inizio al National Bank Open 2023, andato in scena ad agosto a Toronto, ed è proseguito al China Open e all’Erste Bank Open di Vienna: in alcuni dei match di questi tre tornei Sinner indossava la stessa maglia. La M NKCT DF ADVTG di Nike Performance in tessuto tecnico bianco ha il famoso baffo nero sotto il collo e due bande laterali verde acqua sui fianchi. In vendita a 69,99 euro, è accessibile a tutti. E indovinate dove l’ha sfoggiata nuovamente Jannik? Alle Nitto ATP Finals di Torino l’atleta ha scelto la t-shirt per entrambi i match giocati (e vinti) finora. Amuleto portafortuna?

I Carota Boys di Jannik Sinner

Se le bande verde acqua della t-shirt sembrano essere ormai parte del look di Jannik Sinner, è un altro il colore che viene legato all’altoatesino: l’arancione. I suoi capelli ricci e ramati lo rendono immediatamente riconoscibile, insieme al suo sorriso allegro e al fisico longilineo. Un “Pel di carota” che vanta anche la sua fanbase dedicata. A Torino, sotto le luci blu del Pala Alpitour, è impossibile non notare i Carota Boys, un gruppo di ragazzi che si aggira per il palazzetto sfoggiando il divertente costume da ortaggio. Tifosi sfegatati del tennista, l’hanno seguito a Parigi, Londra, New York e ora sono in Piemonte. Quando smettono l’outfit vegetale, optano per una tuta nella stessa tonalità. Jannik si presta spesso a gag con loro, che sono ormai considerati un altro simbolo propiziatorio.

Modaiolo con Gucci

Nike non è l’unico brand nella vita di Jannik Sinner. A Wimbledon 2023 il tennista ha lanciato la collaborazione con Gucci. Jannik è sceso in campo portando sulle spalle un borsone con le iconiche “GG” della maison del lusso. Il modello esclusivo, creato appositamente per lui, era realizzato con il famoso tessuto impermeabile e vantava l’immancabile nastro Web nei colori del marchio, il verde e il rosso. Personalizzato con il nome dell’atleta, aveva fatto il giro del mondo. Stesso modello ma con particolari gialli e blu agli US Open ad agosto. Alle Nitto ATP Finals Sinner ha portato in campo una nuova versione dell’accessorio, con dettagli azzurri, a richiamare la tonalità simbolo del torneo. Nel frattempo il tennista ha partecipato anche alla sfilata Gucci durante la Milano Fashion Week: elegantissimo con un completo multilogo, ha fatto il pieno di flash. Dalla t-shirt all’abito elegante, non sbaglia un colpo!

