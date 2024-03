Sensualità al Vanity Fair Oscar Party: da Anitta a Kendall Jenner

Se sul red carpet degli Oscar le star prediligono look glam, all’insegna dell’eleganza senza tempo, lo stesso non si può dire per il tappeto rosso del Vanity Fair Oscar Party. Alla festa più esclusiva di Hollywood, le bellissime puntano tutto sul sex appeal. L’edizione 2024 dell’evento è forse la più bollente di sempre: ecco chi ha lasciato il segno.

Focus sul décolleté

Le star non hanno paura di osare sul red carpet del Vanity Fair Oscar Party: in molte decidono di puntare tutto sul lato A. Anitta lascia davvero poco all’immaginazione: il suo vestito della collezione haute couture di Fendi è una sensualissima rete. Niente reggiseno per la cantante: l’effetto hot è garantito. Emily Ratajkowski si è affidata a Jacquemus, maison a cui è particolarmente legata. Il tessuto rigido sul busto dell’abito bianco dà l’illusione di staccarsi dal corpo. Emrata posa di profilo, regalando ai fotografi un sideboob bollente. Ricorda un completo maschile il long dress di Emma Chamberlain, firmato Thom Browne. La camicia bianca è però completamente aperta: il seno è contenuto a malapena.

Il trio Kardashian/Jenner

Le donne del clan Kardashian/Jenner non sono state inviate all’evento principale ma non potevano di certo mancare al Vanity Fair Oscar Party. Sono tre le sorelle presenti. La più diva è Kim Kardashian con un abito stutturato bianco dallo scollo asimmetrico realizzato su misura da Balenciaga. Che stesse facendo prove di look nei giorni scorsi a Parigi? Il long dress fascia le famose curve dell’influencer. Bordeaux per Kylie Jenner, in Ludovic de Saint Sernin. Il motivo floreale ricamato a contrasto si arrampica malizionamente sull’inguine. La più dark è Kendall Jenner, in nero haute couture Maison Margiela. Il décolleté è sapientemente nascosto da ricami che ricordano delle fiamme mentre le gambe si intravedono tra le pieghe del tessuto sheer.

Effetto sheer

In tema di outfit sheer, questo trend è più in voga che mai all’edizione 2024 del Vanity Fair Oscar Party. Vanessa Hudgens, che poche ore prima sul red carpet degli Oscar aveva svelato la gravidanza, ha deciso di mettere ancora più in mostra il pancione. Il long dress nero di Alberta Ferretti sottolinea le rotondità: impossibile non notare il piercing che brilla all’ombelico e gli slip neri. Perizoma e reggiseno a vista per Ice Spice, bollente nei pizzi Dolce&Gabbana. L’effetto vedo/non vedo è popolarissimo tra le star di Hollywood ma c’è anche chi decide di esibire direttamente le gambe nude: è il caso di Margot Robbie, in versione Barbie sensuale, con un body architettonico della collezione spring-summer 1996 di Mugler. Sbircia nella gallery le star più sexy al Vanity Fair Oscar Party.

