Da Paris Hilton a Shakira: al Coachella le vip si fanno guardare

Il festival musicale più atteso dell’anno è arrivato: il Coachella è in pieno svolgimento. Concerti, party, eventi privati: le opzioni di divertimento non mancano. In due weekend di aprile si riversano a Indio, in California, decine di migliaia di persone. Tra la folla si nascondono anche moltissime star, pronte a dimenarsi sulle note delle ultime hit. I look? Vige l’eccentricità.

Fantasia e colore

Nel primo weekend di Coachella sono moltissime le star accorse nel deserto californiano per assistere ai concerti. I look delle famose sono mistici, unici, ricercati e… colorati. Pois bianchi su sfondo rosso per Olivia Rodrigo, in mood Fifties con un abitino vintage di Ralph Lauren. Cinquanta sfumature di verde per Paris Hilton, frizzante in Self Portrait con una t-shirt corta con Swarovski e minigonna asimmetrica nella stessa tonalità. In mano la socialite stringe una borsa in ecofur con una grossa P centrale. Doppio look per Shakira: a spasso per Indio si è fatta ritrarre con un long dress fantasia in seta di Roberto Cavalli, mentre sul palco ha preferito una proposta più maliziosa, con un minidress in rete sui toni del rosso e dell’arancione realizzato da Natalia Fedner. Un modello provocante che copriva appena lo stretto necessario.

Le star in scena al Coachella

Ma chi altro c’era sul palco, a far ballare famosi e non? Le personalità del mondo della musica non sono mancate: a fare parlare sono anche i loro outfit unici. Uno dei ritorni più attesi era quello dei No Doubt. Per riproporre i brani storici della band di Anaheim, la popstar Gwen Stefani si è fatta confezionare un look unico da Dolce&Gabbana. Gli stivaloni tartan (tessuto che lei ha sfoggiato in moltissime occasioni nel corso della sua carriera) erano abbinati a shorts e felpa crop argento con applicazioni gioiello. Stesso brand ma stile diverso per Lana Del Rey, un po’ fatina, un po’ sirena, in lungo abito luccicante effetto rete con una cascata di cristalli sulle spalle. La più audace era però Doja Cat: l’artista, che ama giocare con la moda, ha optato per un body Off-White con i muscoli dipinti e altissimi stivali gialli di Amina Muaddi.

Gambe in vista

Non solo maxi dress e lunghe gonne che si agitano al vento: al Coachella molte star mettono in mostra le gambe. Modella tra le più famose al mondo, Alessandra Ambrosio ha deciso di sottolineare le cosce, presentandosi al festival musicale con un paio di shorts in pelle abbinati ai biker boots. Taylor Swift è stata paparazzata mano nella mano con il fidanzato, Travis Kelce: la cantante e il giocatore di football sono ormai inseparabili. Total black per lei, con una gonnellino a pieghe di Halara, sneakers Gucci e borsetta Stella McCartney. Mindiress nero di Alexander Wang per Megan Fox, che ha ravvivato l’outfit con… i capelli azzurri. Tra le italiane spiccava Ludovica Pagani, che ha preferito però il focus sul décolleté: guardala nella gallery… ci sono anche tutte le altre famose.

