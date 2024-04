Victoria Beckham lancia la collezione low cost… ma non la indossa

E’ il momento di Victoria Beckham! La donna che ha ottenuto successo in molti ambiti, dalla musica alla moda, ha appena compiuto 50 anni: ampi festeggiamenti e bilanci decisamente positivi accompagnano il passaggio di decade. E anche una collezione incredibilmente low cost, appena lanciata: quella con Mango.

I 50 anni di Posh Spice

Con un super party da 250mila sterline, Victoria Beckham ha festeggiato 50 anni, insieme al marito David Beckham, ai quattro figli e a circa un centinaio di amici. “F**k, I’m fifty (f*****o, ho cinquant’anni), ha fatto scrivere sulla maglietta in omaggio ai selezionatissimi ospiti, ma la verità è che Posh Spice non può che essere contenta di come sia andata la propria vita. Il successo musicale con le Spice Girls prima, l’avviata carriera nella moda come designer di uno dei brand britannici di maggior successo, una famiglia numerosa e unita, vita di lusso e indiscussa bellezza. Vic è splendida e invidiatissima. E l’ultima mossa in campo fashion punta probabilmente a cavalcare anche quest’onda.

La collezione Victoria Beckham x Mango

Due brand talmente diversi per target, da destare attenzione: lo stile chic e iperfemminile di Victoria Beckham e il design pulito e contemporaneo di Mango trovano la quadra in una collezione che fa gola a molti.

I capi, in una palette neutra, sono realizzati in tessuti naturali come lino, cotone e seta. Tagli sartoriali, linee essenziali, dettagli sofisticati e sensualità eterea.

Non mancano gli slip dress tanto cari alla designer, caratterizzati da tagli sbiechi, cuciture a vista, volant e rouches accennate.

Victoria apprezza, ma non indossa

Dai blazer definiti agli abiti fluidi, dalla palette alle big bag, tutto riconduce allo stile di Victoria Beckham. Eppure, nessuna immagine diffusa lascia intuire che la stilista possa indossare anche questa collezione.

Eccola intenta a definire la nuance, a sistemare il vestito sulla modella, a giudicarne l’effetto finale: orologio d’oro al polso e brillante al dito, sguardo concentrato e piglio da esperta.

Lei, che nella vita reale ha sempre sfoggiato le proprie creazioni, si abbasserebbe a un brand low cost come Mango? Guardate alcuni capi nella gallery e giudicate voi (ci sono anche i prezzi).

Related Posts