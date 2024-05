Met Gala: i 10 best look dell’edizione 2024

“Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura”: guardando le star sul red carpet del Met Gala viene subito alla mente l’indimenticabile frase pronunciata da Meryl Streep, alias Miranda Priesley, ne Il Diavolo Veste Prada. Banale? Eppure è proprio questo il dress code per l’edizione 2024, organizzata ancora una volta (se ne occupa dal 1995) da Anna Wintour, personaggio a cui è ispirata la famosa direttrice del film. Ma non temete, in questo caso nessuna scelta è risultata scontata: ecco i 10 best look.

Un giardino incantato a New York

Il Met Gala si svolge ogni primo lunedì di maggio al Metropolitan Museum di New York. L’evento viene organizzato per raccogliere fondi per il Costume Institute, l’ala del museo dedicata alla moda. La mostra in calendario per quest’anno si chiama Sleeping Beauties: Reawekening Fashion e vedrà esposti circa 250 capi della collezione permanente. Un’esibizione onirica ed eterea che, come sempre accade, ha ispirato il tema fashion per il red carpet. Quest’anno il dress code è infatti The Garden of Time, in onore di un racconto di J.G. Ballard del 1962. I fiori e il tempo che scorre: così sono state invitate a vestirsi le star. Ha centrato appeno il tema Nicki Minaj, con un minidress giallo ricoperto di maxi flower 3D di Marni. Tripudio floeale anche per Karlie Kloss, ninfa in un lungo abito Swarovski ricoperto di cristalli rosa.

Il podio

A ogni evento che si rispetti viene stilata la classica delle tre star meglio vestite. Chi si è aggiudicata il podio nell’edizione 2024 del Met Gala? Al primo posto si piazza, di gran diritto, Demi Moore. L’attrice 61enne è una visione in un custom dress di Harris Reed. Il modello con fianchi esagerati vanta un maxi coprispalle a forma di cuore, con una miriade di spuntoni a raggiera. Eleganti fiori rosa e bianchi sembrano dipinti sul tessuto nero. Co-host della serata, Zendaya non ha deluso le aspettative (in fondo, non succede mai), sfoggiando addirittura due look sul red carpet, entrambi di ispirazione dark. Il primo outfit è composto da un abito a clessidra, con righe blu e grappoli d’uva sui fianchi, creato da John Galliano per Maison Margiela: la veletta e il make-up scuro aggiungono drammaticità. Strascico esagerato per il secondo vestito, della spring-summer 1996 di Alexander McQueen: in testa la star aveva un gigantesco bouquet di rose multicolor della collezione 2007 dello stilista. Terzo posto per Gigi Hadid, teatrale nel modello bianco con corsetto di Thom Browne ricoperto con oltre due milioni di micro perline.

Fiori per tutte

Fiori, fiori e ancora fiori: complice il Met Gala, quest’anno saranno di gran tendenza. Chi sono le altre star nella nostra classifica? Jessica Biel è un tripudio di petali fucsia nel vestito dall’ampia gonna e dallo scollo profondissimo di Tamara Ralph. Sydney Sweeney ha stupito tutti con un colpo di testa: basta biondo, ora è corvina. Con i nuovi capelli (parrucca?) ha trovato il modo di far risaltare l’azzurro del romantico abito in tulle di Miu Miu, con preziosi ricami sul busto. Lana Del Rey non è passata inosservata, in fondo lei sa come stupire. La cantate ha indossato un modello custom di Alexander McQueen: il vestito beige è ricoperto di rami che si arrampicano fino alla testa. Su di essi poggia una rete trasparente, che avvolge Lana.

Black and white

Tra tante proposte floreali, si distinguono due look all’insegna dell’eleganza senza tempo. “Mother of Pearl” scrive Ariana Grande su Instagram, nel postare il suo outfit per l’evento. L’abito candido, con la gonna plissettata e un bustino effetto shimmer, è stato realizzato su misura la Loewe. Sulle tempie Ariana sfoggia delle squame iridescenti, che la fanno assomigliare a una sirena. Classe inarrivabile per Nicole Kidman, statuaria in un vestito haute couture di Balenciaga, ispirato a una creazione della maison del 1951. Gonna fluttuante nera in tulle che ricorda le mise delle ballerine di flamenco, bustier in doppio raso di seta bianca che scende a creare un lungo strascico e guanti abbinati: la Kidman è una visione. Guarda nella gallery la nostra top 10 del Met Gala 2024.

