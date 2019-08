Star golose sui gonfiabili da mangiare

Il cibo è una parte fondamentale delle nostre vite. Non è solo alimentazione ma vera e propria cultura. Se ci aggiungiamo che sui social tutto quello che riguarda il food è ricercatissimo e pubblicatissimo, capiamo perché il binomio cibo-vip va forte.

Le star deliziano i follower con cene in ristoranti stellati, banchetti in casa da sogno, superfoods che aiutano a mantenersi in forma e, in questa estate 2019, anche gonfiabili a tema. Ebbene sì, sono tante le bellissime che si fanno fotografare a bordo di gommoni culinari.

Sono due foodies le sorelle Valentina e Chiara Ferragni, la prima in piscina a bordo di un marshmallow Bestway e la seconda col figlio Leone al fresco sul ghiacciolo.

Se Rosa Perrotta e Clarissa Marchese, rispettivamente con maxi frappè Intex e pizza, sono goduriose, Guendalina Canessa e Francesco Facchinetti pensano alla salute e mettono i figli sulle angurie. Scopri nella nostra gallery i cibi gonfiabili preferiti dai famosi.