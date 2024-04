Bianca Balti torna “a casa”, look casual per la passeggiata a Milano con mamma e papà

La modella, in città per lavoro, si è concessa un po' di tempo con i genitori, sfoggiando un total denim comodo ma ricercato

Per la passeggiata a Milano, Bianca Balti ha scelto il low profile di un look comodo e sportivo, capelli sciolti e niente make-up. Questo però non è bastato per passare inosservata: i paparazzi l’hanno intercettata mentre si godeva una giornata di relax con mamma e papà. La modella lodigiana (che da anni vive a Los Angeles) è tornata a casa in occasione della presentazione della mostra Dal Cuore alle Mani:Dolce&Gabbana e ne ha approfittato per qualche momento in famiglia.

Bianca Balti a spasso con mamma e papà

I fotografi hanno immortalato Bianca Balti a spasso in via Monte Napoleone con mamma Mariabice Marzani e papà Bruno Balti. I paparazzi li hanno ripresi tra chiacchiere, risate e momenti di grande complicità. Il trio è stato sorpreso dopo il pranzo, all’uscita da un noto ristorante amatissimo dai vip, e poi a spasso tra le vetrine. Quelle di Zimmermann hanno incuriosito particolarmente la supermodella, che insieme alla madre è entrata a sbirciare tra le novità della collezione primaverile.

Il look di Bianca Balti per la passeggiata Milanese

Per la passeggiata in centro a Milano con i genitori, Bianca Balti ha scelto un look in total denim che strizzava l’occhio agli anni Duemila, all’apparenza semplicissimo ma di fatto studiatissimo: camicia oversize aperta (su un top bianco a costine) e jeans Sandro wide leg con effetto doppia cintura. Ai piedi sneakers Nike e a completare l’outfit una borsa Le Cagole di Balenciaga. La top ha preferito lasciare i capelli sciolti e selvaggi sulle spalle, e anche il make-up è praticamente inesistente.

A Milano per la mostra di Dolce&Gabbana

Bianca Balti si trovava a Milano per l’evento di inaugurazione della mostra Dal Cuore alle Mani:Dolce&Gabbana, in programma a Palazzo Reale fino al 31 luglio. La retrospettiva ripercorre il processo creativo e celebra l’arte degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Alla serata hanno partecipato tante star del mondo del cinema e della moda: oltre Bianca (che ha indossato un blazer dress bianco e nero del brand made in Italy) erano presenti Naomi Campbell (anche lei paparazzata poi durante lo shopping), Demi Moore, Eva Herzigova, Cher, Helen Mirren e Isabella Rossellini.

Sexy per i 40 anni

Bianca Balti ha trascorso qualche giorno a Milano anche a marzo per festeggiare il suo 40esimo compleanno e i 20 anni di carriera. La modella si è scatenata durante un super party indimenticabile in un locale esclusivo. “Bianchissima” era il dress code e la festeggiata ha scelto due look The Attico, uno più glamour dell’altro. Il primo era elegantissimo: una tunica candida bordata da soffici piume in stile Studio 54. Il secondo, seducente e audace, era composto da un reggiseno a balconcino con una cascata di cristalli e piume. Un nude look pazzesco che ha lasciato tutti senza fiato. Tra gli invitati in total white c’erano Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Marco Mengoni, Emis Killa e Gilda Ambrosio.

Bianca Balti è unica, ma i suoi look e stili sono tantissimi: guardali tutti nella gallery.

