Michela Persico pronta per le nozze con Daniele Rugani, che abito da sposa ha scelto?

La giornalista indosserà un vestito Galia Lahav al matrimonio con Daniele Rugani, e porta i follower nel camerino per la scelta

Fervono i preparativi per le nozze di Michela Persico e Daniele Rugani. La giornalista e il calciatore a fine maggio diventeranno moglie e marito e la futura sposa ha portato i follower con sé nel camerino dell’atelier per farsi aiutare a scegliere l’abito da sposa. Sui social posta i video con i look Galia Lahav: romantici o sexy, glamour o boho chic… ma quale avrà scelto?

Con i follower alla prova dell’abito

Michela Persico chiede aiuto ai follower nella scelta del suo abito da sposa: Quale genere di abito mi suggerireste? domanda postando il video con le prove dei vari vestiti. Eleganza e sensualità sono il fil rouge che unisce tutti gli outfit, ma gli stili proposti sono quanto mai diversi l’uno dall’altro. Si va dal vestito da sposa con applicazioni a specchi e piume a quello con gonna ampia e pizzo francese, dal modello a sirena con profonda scollatura sulla schiena a quello con delicati fiori in 3d. Sempre bellissima, con il fisico tutto curve esaltato dai capi, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

La proposta di nozze di Daniele Rugani

La proposta di nozze che Daniele Rugani ha fatto a Michela Persico è stata commovente e inaspettata. Durante il concerto di Calcutta a Torino il difensore della Juve si è inginocchiato davanti alla giornalista e le ha messo l’anello al dito. Lui era emozionatissimo quando ha fatto la fatidica domanda, e lei ancora di più quando ha detto “sì”. Sui social hanno postato il video del momento e la giornalista ha commentato: Io che pensavo che voleva fare una foto insieme, e invece…

La storia d’amore tra Michela Persico e Daniele Rugani

Michela Persico e Daniele Rugani si sono conosciuti nel 2016 durante un torneo di tennis. All’inizio lei era scettica, non voleva iniziare una storia d’amore con un calciatore. Lui però con la sua semplicità e la sua umiltà, ha saputo conquistare il cuore della giornalista. Tre anni fa i due sono diventati genitori di Tommaso e presto saranno anche sposi!

Guarda nella gallery i modelli che la Persico ha mostrato: il suo abito da sposa potrebbe essere uno di questi.

