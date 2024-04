Naomi Campbell a Milano per Dolce&Gabbana ma fa shopping da Prada

Tailleur per l'evento fashion a Palazzo Reale, sneakers e denim per gli acquisti: la top è sempre perfetta

C’è una Pantera Nera a Milano. Niente di cui allarmarsi, anzi! Vedere Naomi Campbell passeggiare per le vie del centro è un piacere. La top model, che ha questo soprannome fin da quando negli anni Novanta scendeva in passerella con la sua iconica falcata, è in città per impegni di lavoro e… un po’ di piacere.

A Milano per Stefano e Domenico

Nel weekend appena trascorso, Milano pullulava di star internazionali. Di solito c’è una così alta concentrazione di stelle solo durante la Milano Fashion Week. L’evento che ha richiamato in città tanti vip era comunque legato al fashion system. A Palazzo Reale è andata in scena l’inaugurazione di Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana, la mostra che celebra l’arte sartoriale del duo stilistico. In calendario dal 7 aprile al 31 luglio, questa retrospettiva ripercorre l’operato di Domenico Dolce e Stefano Gabbana nel mondo della moda. Helen Mirren, Demi Moore, Cher, Anitta, Isabella Rossellini: quante famose alla corte di Stefano e Domenico. Non sono mancate le top model, da Eva Herzigova a Bianca Balti. Tra le modelle non è passata inosservata la presenza di Naomi Campbell.

Naomi alla mostra

Naomi Campbell è arrivata a Palazzo Reale con tutta la sua audacia. Nella notte milanese la top model 53enne si è distinta per il look mannish ma estremamente sensuale. Naomi posa davanti ai fotografi con grinta. Mani in tasca, sguardo fiero, i lunghissimi capelli corvini, sciolti e lisci: non a caso la Campbell è una delle modelle più apprezzate di sempre. Il suo look è, come ci si può aspettare, firmato Dolce&Gabbana. Tailleur gessato con pantaloni morbidi e blazer doppiopetto abbinato per la Venere Nera. Lei apre la giacca per mostrare un crop top a pois in seta con strascico sulla schiena che scende fino ai piedi e, soprattutto, gli addominali scolpiti.

Casual per gli acquisti in centro

Già che sei in città vuoi non fare un giro di shopping? Capitale del fashion, Milano offre un ventaglio di opportunità. Nonostante viva a pane e moda, Naomi Campbell ha deciso di visitare comunque le boutique del centro, per un po’ di acquisti. Look casual per la top, con sneakers bianche, pantaloni neri dal fit morbido, giacchino in jeans di Alexander McQueen (2.850 euro) e borsa animalier di Dolce&Gabbana (1.450 euro), modello Miss Sicily. Occhiali scuri, una miriade di braccialetti colorati e tanti anelli in oro giallo alle dita completavano l’outfit: comoda ma sempre firmatissima.

Lo shopping da Prada

Ma dove compra Naomi Campbell? Sarà anche arrivata a Milano per l’evento Dolce&Gabbana ma la top ha preferito lo store di Prada. Arrivata in via Monte Napoleone a bordo di un van nero, è entrata nella boutique del brand scortata da due bodyguard. All’interno del negozio ha curiosato tra gli scaffali e non si è tirata indietro per una serie di selfie con il personale, in barba a chi l’ha sempre definita una diva snob e poco disponibile. Non è dato sapere se abbia fatto acquisti: è uscita a mani vuote ma i sacchetti potrebbero essere stati fatti recapitare direttamente in hotel. Guarda nella gallery Naomi nel quadrilatero della moda.

