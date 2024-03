Kim Kardashian nuda sotto la pelliccia, ma l’accessorio shock sono gli occhiali

Alla fashion week di Parigi si ritrovano star da ogni dove. Le più famose, le più amate, le più ricche: tutte vogliono un invito per le sfilate della settimana della moda più attesa. Tra tanta concorrenza, è difficile farsi notare: loro ci provano con look audaci e proposte insolite. Ma quando arriva Kim Kardashian, c’è poco da fare: tutti i flash sono per lei.

Diva a Parigi

Quella appena conclusasi a Parigi è stata una fashion week insolitamente scarica delle donne del clan Kardashian-Jenner. Non si sono viste né Kylie Jenner né Kendall Jenner, solitamente habitué. Quando tutto sembrava perduto, ecco che è arrivata la star più brillante dell’intera famiglia: Kim Kardashian. Da un decennio l’imprenditrice è solita fare toccate e fughe in Francia per la settimana della moda. I suoi outfit fanno sempre discutere ed è stato così anche questa volta.

Lo show del riciclo

Non poteva che essere Balenciaga lo show scelto da Kim Kardashian a Parigi. Lei, che è ambassador del brand, ha manifestato ancora una volta la sua vicinanza al designer Demna Gvasalia. E la sua approvazione per le collezioni di rottura che, al momento, forse solo lui è in grado di proporre. Per l’autunno-inverno 2024/2025 la maison ha sfornato un altro manifesto forte, che ruota intorno al ruolo della moda nella società consumistica, alla sostenibilità che si fatica ad ottenere, all’iper produzione e alla necessità di dare una seconda vita ai capi. Se l’ispirazione di abiti e accessori è perfettamente in trend Y2K (gli anni di Ebay, il cui logo compare a più riprese in passerella), il messaggio è molto attuale: impariamo a riutilizzare quello che abbiamo nell’armadio, diamo un’altra possibilità al nostro guardaroba. E allora via libera a jeans usati come top, long dress creati con i reggiseni che non mettiamo più, zaini che diventano gonne.

Col cartellino da Balenciaga

Kim Kardashian ha sposato appieno il mood della sfilata Balenciaga, presentandosi un un abito con ancora attaccato il cartellino. Lo scopo è voler sottolineare quando spesso compriamo articoli che poi vengono dimenticati nei cassetti, che ci dimentichiamo di avere, che hanno appunto ancora l’etichetta. Lo scopo è chiaro ma siamo pur sempre alla Paris Fashion Week e Kim non ha intenzione di rinunciare alle sua sensualità dirompente. Il suo long dress in pizzo nero, super aderente e dal lungo strascico, è stato realizzato con pezzi di capi di lingerie cuciti insieme. Chi lo dice che non si può essere sexy riciclando?

Nuda con gli occhiali da 2.500 euro (sold out)

Il look alla sfilata è senza dubbio d’impatto ma c’è un altro outfit sfoggiato da Kim Kardashian a Parigi che si fissa ancora di più nella mente. Per muoversi in città la star ha optato per una voluminosa pelliccia maculata di Balenciaga. Un capo ingombrante e decisamente impattante. E sotto? Niente. É lei stessa a farcelo sapere, postando una foto Instagram con il décolleté nudo in primo piano. A catturare l’attenzione nello scatto sono però anche i vistosi occhiali da sole, che Demna Gvasalia aveva portato in passerella poche ore prima. Subito dopo lo show la maschera 24/7 in poliuretano è stata messa in vendita, in tre varianti di colori, sul sito del brand. Il prezzo è di 2.500 euro. Un oggetto unico, andato sold-out in una manciata di ore. C’è già chi aspetta di trovarli, a cifre esorbitanti, sul mercato secondario. Magari finiranno proprio su eBay.

Chi manca a Kim?

Tra tutti, lo scatto che desta più curiosità è però il più semplice. Kim Kardashian si mette in posa sul sedie posteriore di un’auto, mentre sfreccia per Parigi. La star indossa solo una conottiera grigia con le spalline sottilissime, presumibilmente del suo brand di underwear, Skims. Coda altissima e viso al naturale per lei che, in primo piano, manda un bacio all’obiettivo. Miss you, scrive. Mi manchi. A chi si rivolge? I più romantici ipotizzano che sia un messaggio per il nuovo, presunto fidanzato. Odell Beckham Junior, classe 1992 (Kim è del 1980), è un giocatore di football dei Baltimore Ravens. I due sono stati visti insieme per l’ultima volta a Las Vegas, in occasione del Super Bowl dell’11 febbraio ma farebbero coppia fissa da settembre. Casual o tiratissima: guarda nella gallery le due versioni della Kardashian.

